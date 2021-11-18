只因夫妻吵架虐死5月女嬰纏成木乃伊冰封埋屍！重判10年10月

▲龍姓男子虐死女嬰，埋在新屋區的沙灘，警方在現場起出女嬰屍體。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

印尼籍龍姓男子去年與妻子爭吵，竟將怒氣全發在5月大的小女兒身上，不僅徒手毆打、猛摔，摀住其口鼻，虐死女嬰。女嬰死後，男子還以膠帶將女嬰纏成木乃伊，冰在冰箱中冷藏3日，而後將屍體埋藏在沙灘內。高等法院18日二審將龍男判刑10年10月，另外女嬰母親陳姓女子，也判刑6月。可上訴。

本案發生於去年6月間，桃園楊梅警方接獲女子報案，女子說自己的弟弟打死女嬰後將屍體埋藏在新屋地區沙灘。警方隨即前往搜索，順利尋獲女嬰屍體，並逮捕現年25歲的女嬰父親龍姓男子、以及女嬰母親陳姓女子。龍男起初否認犯行，辯稱女嬰自己從30公分高床鋪摔下，後來發現女嬰沒有呼吸心跳，因沒錢送醫急救又擔心發出異味，才以膠帶裹屍放入冰箱冷藏。之後龍男又連絡外遇對象、林姓女子，將女嬰屍體埋屍沙灘。

檢方不採信，向法院聲請羈押龍男夫婦獲准，另外協助埋屍的林姓女子則被交保。全案經數月偵查後終於釐清，原來是夫妻吵架後，龍男將怒氣全發在小女兒身上，徒手抓住女嬰領口與頸部，高舉後往床上猛摔數次，再以嬰兒包巾摀住其口鼻；過程中，男子不斷徒手毆打女嬰臉部及身體等處。母親陳女在旁目睹卻未上前制止，最後發現女嬰頭部有外傷，且呼吸心跳微弱，但也未將女嬰送醫治療。

2人等女嬰氣絕身亡後，男子以膠帶將女嬰綑綁，並找林姓小三，一起將女嬰屍體埋藏在沙灘中。因男子的姊姊發現小姪女不見，追問下才知道已經被虐死，因此報警，全案才會被揭露。檢方依照「家暴重傷致死」等罪，對3人提起公訴。

一審法院認定男子虐死女兒又埋屍，重判有期徒刑10年10月；另外母親陳女被依照「遺棄屍體罪」判刑6月、得易科罰金；林女對女嬰真實身分、死因均不清楚，是男友請託才會協助埋屍，遭判刑5月、得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，龍男對於虐死女嬰的理由仍交代不清，高院最後仍認定有罪，考量他犯後仍不知悔改，因此維持10年10月的刑度；另外母親陳女也維持6月刑度，林姓小三因未上訴，先行定讞。