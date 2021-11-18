陳建仁出訪分享民主成果　國台辦：敦促有關國家恪守一中原則

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

前副總統陳建仁15日晚間啟程出訪立陶宛，預計出席立陶宛19至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並且向國外分享防疫經驗，推動公衛外交。對此，大陸國台辦朱鳳蓮今（18）才發出回應，呼籲他國恪守一中原則，妥善處理涉台問題。

朱鳳蓮指出，「我們堅決反對我建交國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來。」我們敦促有關國家恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，不為民進黨當局謀「獨」提供舞台，民進黨當局企圖依靠外部勢力謀「獨」不會得逞，再怎麼折騰也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局。

消息指出，陳建仁與夫人羅鳳蘋明19至20日將參加立陶宛首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並且以貴賓身分在午餐演講會以「台灣是民主的試金石」（Taiwan as a Litmus Case for Democracy）為題發表演說，向國際社會分享台灣的民主成果，以及防疫經驗等公衛政策。

不過，目前國外沒有認證高端疫苗，外界強烈質疑陳建仁如何入境波蘭和立陶宛？對此外交部日前解釋，陳建仁是以貴賓身分受邀，入境時獲得禮遇安排，不需要像一般老百姓還要「冒險重打」兩劑國際認可的疫苗。