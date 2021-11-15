快訊／前副總統陳建仁出訪立陶宛、波蘭！　向國際分享台灣民主

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者許展溢攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁15日晚間啟程出訪立陶宛，預計出席立陶宛19至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」；此外，他也將前往波蘭，訪問奧許維茲基金會（Auschwitz-Birkenau Foundation）。

陳建仁與夫人羅鳳蘋15日晚間啟程出訪立陶宛，將出席19至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並於20日以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」（Taiwan as a Litmus Case for Democracy）為題發表演說。

陳建仁將在演說中，向國際社會分享台灣的民主成果，包括成功抵抗疫情、假訊息及複合式威脅。

此外，陳建仁也會前往波蘭，訪問奧許維茲基金會（Auschwitz-Birkenau Foundation）。外交部表示，該基金會為紀念二戰期間在納粹集中營的受難者及倖存者而設立。

陳建仁在行程中也會參訪紀念館相關文物史料，並將見證該基金會為感念我國政府捐助而特別鐫刻的牌匾揭幕儀式，從緬懷歷史中彰顯民主自由及人權價值的可貴，彌足世人珍惜。