「修憲」草案送交立院　國台辦：堅決反對任何形式「修憲謀獨」

▲國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

近日，民進黨黨團將提出的「修憲」草案修憲草案送立法院程序委員會後，內容包括降低「修憲」門檻，廢除考試、監察機構等。國台辦發言人朱鳳蓮今(17日)表示，我們高度關注有關動向。我們堅決反對任何形式的「修憲謀獨」行徑。民進黨為謀取私利，不顧各方堅決反對和嚴正警告，仍一意孤行，勢將自食惡果。

朱鳳蓮稱，台灣方面所有負責任的政黨和有識之士都應揭破民進黨的陰謀算計，以實際行動維護海和平穩定與台灣民眾福祉。廣大台灣民眾要高度警惕，自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑，不要被民進黨一步步綁上「台獨」戰車。

民進黨立法院黨團正式提出修憲草案，重點包括有公民權行使年齡下修為18歲、廢除考試院與監察院、國家人權委員會改設於總統府、調整總統任期、降低修憲門檻等。修憲草案送立法院程序委員會後，預計排入周五19日立法院會報告事項，交由修憲委員會審查。

大陸官方先前多次指出民進黨憲政改革小組憲改草案版本是「修憲謀獨」，並且公布「台獨頑固分子名單」將立法嚴懲。對此，民進黨也表示，台灣已經歷七次修憲，台灣內部事務，毋需對岸指指點點，惡意扭曲、胡亂指控的作為，只會加重台灣人民的惡感，破壞兩岸關係。