台獨如果繼續踩紅線？　國台辦：我們將不得不採取斷然措施

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「習拜會」首次面對面視訊會今（16日）結束，儘管拜登重申不會支持「台獨」，民進黨強調美方「對台承諾」和反對「單方面改變現狀」，並且堅持「四個堅持」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（16 日）表示，「正告民進黨當局，一切企圖分裂國家的行徑、一切挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

中美元首視頻會晤剛剛結束。美方表示奉行長期一貫的一個中國政策，但白宮的聲明指出美方仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」，雙方在台海問題上還是處於分歧。民進黨方面持續堅信美方「對台承諾」，以及堅持蔡英文總統提出「四個堅持」。

對此，朱鳳蓮指出，習近平主席在中美元首視頻會晤中聞述了我們在台灣問題上的原則立場，明確指出，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美國一些人在搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。

▲拜登重申一中原則，不支持台獨。（圖／翻攝央視）

朱鳳蓮說，一個中國原和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和個中國的核心內容是，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。

最後，朱鳳蓮強調，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，執迷不悟挑戰一個中國原則和「九二共識」，圖謀改變兩岸同屬個中國的現狀。其「台獨」行徑只會給台海和平穩定帶來更多緊張動蕩，給台灣民眾帶來更多災禍。「正告民進黨當局，對於一切企圖分裂國家、一切挑釁逼迫甚至突破紅線的行徑，我們將不得不採取斷然措施。」