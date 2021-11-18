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Made in China！ 天津凱萊英傳拿下輝瑞新冠口服藥133.3億訂單

▲天津凱萊英醫藥集團。（圖／翻攝凱萊英官網）

▲天津凱萊英醫藥集團官網上的小分子藥解決方案。（圖／翻攝凱萊英官網）

記者魏有德／綜合報導

從事藥物研發生產的天津凱萊英公司16日公告，與美國某大型藥業簽下一筆31億元人民幣（約133.3億元新台幣）的鉅額合約，外界猜想，供貨合約或來自美國輝瑞新冠口服小分子藥Paxlovid。不過，凱萊英表示，交易涉及保守商業秘密，根據公司與客戶簽訂的相關協議，未披露交易對手方基本情況、產品相關資訊。

▲天津凱萊英醫藥集團。（圖／翻攝凱萊英官網）

▲天津凱萊英醫藥集團和全球前15大製藥公司皆有合作。（圖／翻攝凱萊英官網）

《經濟觀察網》報導，凱萊英公告稱，全資子公司與美國某大型製藥公司簽訂新一批供貨合約，凱萊英將為這間公司的一款小分子化學創新藥物提供訂製研發生產（CDMO）服務，累計合約金額為48094萬美元（約新台幣133.3億元），新的供貨合約已生效。

外界猜測，上述美國公司為輝瑞，產品則是該公司的新冠口服藥Paxlovid。凱萊英在公告中指出，合約的供貨時間為2021年至2022年。凱萊英內部人員表示，訂單所涉及的生產在國內，合約金額既包括已經完成的服務，也包括還未完成的服務。

公開資訊顯示，凱萊英為CDMO公司，主要提供大陸國內外製藥公司、生技公司提供藥品全生命週期的研發與生產服務，進而加快創新藥的臨床研究與商業化應用。據Frost&Sullivan按2020年收入的統計數據，凱萊英為全球第五大創新藥原料藥CDMO公司和大陸最大的商業化階段化學藥物CDMO公司。

凱萊英2021年半年報顯示，按2020年銷售額排名的全球前20大製藥公司中，公司已與15家建立了合作，並連續服務其中的8家公司超過10年，與輝瑞、默沙東、艾伯維、禮來、百時美施貴寶、阿斯利康等全球製藥巨頭形成較強的合作黏性。

值得注意的是，該份半年報也透露，疫情期間，公司承擔了兩個小分子抗病毒創新藥物研發生產工作，其中一個藥物，通過應用連續性反應，將其中的關鍵片段由4步縮短為1步，僅用6個月將僅有克級工藝的分子實現了噸級放大生產，顯著縮短臨床研發時間；另一藥物目前已進入臨床三期。

外界認為，凱萊英的新冠藥物研發生產或包括大陸本土新冠藥的測試及輝瑞口服藥的研製。輝瑞16日對外宣布，已向美國食品和藥物管理局遞交申請，為其實驗性抗新冠病毒口服藥Paxlovid申請緊急使用授權。

輝瑞也在當日表示，公司就該新冠藥物與聯合國支持的公共衛生組織「藥品專利池」（MPP）達成了自願許可協議，獲得MPP授權的合格仿製藥生產商將能向95個國家提供該藥，覆蓋全球約53%的人口。
 

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