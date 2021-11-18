母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

記者陳俊宏／綜合報導

現居台灣的法國巴黎女生芭芭拉（Barbara），分享當初來台的原因，「我媽也有點後悔我來台灣，因為她以為我只會來3個月，結果5年過去了，然後我根本沒有打算回家。」

芭芭拉對《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）說，爸爸家人來自越南，媽媽家人來自塞爾維亞，但爸媽都在法國出生長大；她對亞洲產生興趣，是從小跟父母一起旅遊開始，長大後發現學中文對她來說會是一個很好的機會，這對她將來在亞洲找工作增加無限可能。

芭芭拉表示，他們一家人滿關心政治，爸媽比她更關心，她本來要搬去中國南部，「但我媽說，『芭芭拉，妳知道我們從小長大就相信自由、平等、博愛的價值，我覺得妳可以多花點時間搜尋一下台灣』。我問她為什麼，但她沒多做解釋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼芭芭拉已經住在台灣5年。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

芭芭拉指出，花一周在YouTube搜尋台灣相關影片，結果找到一堆食物影片，「當時我就知道，我有一天一定要親眼見識台灣夜市」；她大概5年前第一次來台灣，就去造訪饒河夜市，那是一個最棒的夜晚。

芭芭拉說，「神奇的是，我超快就適應台灣生活，我媽後來有次打給我說，『妳現在知道為什麼我要妳多搜尋台灣一下了吧，我知道妳會很習慣那邊的自由和民主，因為就跟家鄉一樣』。加上我媽也覺得台灣口音非常溫柔，比較適合我。」

芭芭拉表示，身為來自巴黎的女孩，她很享受夜生活，在台北和巴黎晚上都會出去玩，而台北非常安全，但在巴黎晚上出門要注意穿著，「在酒吧要注意我的杯子，要注意如何拒絕死殘爛打的男生，還有要怎麼回家，因為我無法獨自走路回家。」

芭芭拉指出，在台灣生活這幾年，見證了好幾場選舉、台灣如何防疫，跟大多數人一樣，「我中餐吃滷肉飯，晚餐吃火鍋，點心吃刈包，每天喝手搖飲，現在冬天吃薑母鴨最讚。我媽也有點後悔我來台灣，因為她以為我只會來3個月，結果5年過去了，然後我根本沒有打算回家。」