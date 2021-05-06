第一次來玩卻回不了家　美國妹發現世界不知的台灣優點：愛上！

記者陳俊宏／綜合報導

美國女子凱薩琳（Katherine）本來只打算來台灣待一個月，沒想到因新冠肺炎疫情關係，現在待在台灣已超過一年，進而發現世界不知的台灣優點。她說，台灣非常適合純素者，到處都可以找到純素和素食選擇，「不像在美國，有些人會批評這樣的飲食。」

凱薩琳接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問表示，她高中最好的朋友之前在高雄待了一年，後來去台大讀書，他在2019年底邀請她來台灣，「他說我一定會很喜歡台灣」；她兩周後、 2020年1月就來台灣，是人生第一次造訪亞洲和台灣。

▼凱薩琳稱讚台灣人、美景，還有最重要的食物。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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凱薩琳說，好友和他的女友帶她環島，從此愛上這裡，決定留下來兩個月，結果當時疫情爆發，班機被取消無法回家，必須得想辦法在台北生存，但當時在台北幾乎沒認識什麼人，好險之前在美國還有份線上工作，可以增加時數來多賺點生活費，加上遇上一些很棒的台灣朋友，在她需要幫助時挺身而出，給很強大的資源。

凱薩琳指出，謝謝台灣政府真的給他們這些滯留外國人很多協助，一直在延長他們的觀光簽證，讓他們能想辦法留在台灣，雖然一路很辛苦，但因禍得福，多了這些時間更了解台灣。

凱薩琳稱讚台灣人、美景，還有最重要的食物，身為一個純素者，很高興見到台灣是非常支持這種方式 ，台灣非常適合純素者，到處都可以找到純素和素食選擇，且是世界上拓展素食餐廳最快的國家之一。

▼台灣有許多素食餐廳。（圖／記者陳俊宏攝）



凱薩琳表示，即使一般餐廳也能有素食可以吃，對於喜歡在家做飯的人，到處都有店家賣蔬菜水果，價錢也不會太貴；最重要是台灣人對純素者的生活型態都很友善和尊重，「朋友都很接受我的飲食習慣，不像在美國，有些人會批評這樣的飲食。」

對此，有網友留言，上次聽到一個外國朋友說，台灣人辦活動訂餐，幾乎都會主動問是否有人吃素，這點很貼心也很友善，「聽一位吃素的波蘭女生說，台灣很值得可以發展為素食觀光國，吸引國外遊客，相關政府單位和業者可以考慮哦。」