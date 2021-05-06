　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次來玩卻回不了家　美國妹發現世界不知的台灣優點：愛上！

記者陳俊宏／綜合報導

美國女子凱薩琳（Katherine）本來只打算來台灣待一個月，沒想到因新冠肺炎疫情關係，現在待在台灣已超過一年，進而發現世界不知的台灣優點。她說，台灣非常適合純素者，到處都可以找到純素和素食選擇，「不像在美國，有些人會批評這樣的飲食。」

凱薩琳接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問表示，她高中最好的朋友之前在高雄待了一年，後來去台大讀書，他在2019年底邀請她來台灣，「他說我一定會很喜歡台灣」；她兩周後、 2020年1月就來台灣，是人生第一次造訪亞洲和台灣。

▼凱薩琳稱讚台灣人、美景，還有最重要的食物。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一次來玩卻滯留　美國妹發現世界不知的台灣優點。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

凱薩琳說，好友和他的女友帶她環島，從此愛上這裡，決定留下來兩個月，結果當時疫情爆發，班機被取消無法回家，必須得想辦法在台北生存，但當時在台北幾乎沒認識什麼人，好險之前在美國還有份線上工作，可以增加時數來多賺點生活費，加上遇上一些很棒的台灣朋友，在她需要幫助時挺身而出，給很強大的資源。

凱薩琳指出，謝謝台灣政府真的給他們這些滯留外國人很多協助，一直在延長他們的觀光簽證，讓他們能想辦法留在台灣，雖然一路很辛苦，但因禍得福，多了這些時間更了解台灣。

凱薩琳稱讚台灣人、美景，還有最重要的食物，身為一個純素者，很高興見到台灣是非常支持這種方式 ，台灣非常適合純素者，到處都可以找到純素和素食選擇，且是世界上拓展素食餐廳最快的國家之一。

▼台灣有許多素食餐廳。（圖／記者陳俊宏攝）

▲嚴禁用於負面新聞！自助餐、素食、便當。（圖／記者陳俊宏攝）

凱薩琳表示，即使一般餐廳也能有素食可以吃，對於喜歡在家做飯的人，到處都有店家賣蔬菜水果，價錢也不會太貴；最重要是台灣人對純素者的生活型態都很友善和尊重，「朋友都很接受我的飲食習慣，不像在美國，有些人會批評這樣的飲食。」

對此，有網友留言，上次聽到一個外國朋友說，台灣人辦活動訂餐，幾乎都會主動問是否有人吃素，這點很貼心也很友善，「聽一位吃素的波蘭女生說，台灣很值得可以發展為素食觀光國，吸引國外遊客，相關政府單位和業者可以考慮哦。」

ET快訊
快訊／田亞霍秘婚要當爸了！　26歲生日報3喜訊
便當忘記拿放14天！　小朋友領回一打開嚇到了
崔佩儀兒學測「志願填0個」！　分數可上這間大學
第一次來玩卻回不了家　美國妹發現世界不知的台灣優點：愛上！
5天內第2起橡皮艇偷渡客！　陸男帶「豬肉」海巡急銷毀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正確洗手是關鍵！門諾教授肥皂＋洗手7步驟　成防疫高手

疫苗假「公務員不扣薪」引民怨　陳時中盼「民間企業可比照」

切割撞死人美髮師！野人理髮曝「2月就離職」　他用一段影片打臉

騎了7年電動滑板車！486先生「1狀況絕不騎」：死是剛剛好

任公職月領70K！她「想圓夢重考牙醫」...網列「成本」苦勸：想清楚

婦團籲育嬰津貼提高9成薪！育嬰假以「日」為單位：已經很客氣了

第一次來玩卻回不了家　美國妹發現世界不知的台灣優點：愛上！

YouTube「做菜影片」點閱常破百萬！　內行指1點讚：看了會中毒

「我們一起下車」爆抄襲！中央大學2點聲明認了：有附教育部網址

母遭醉撞奪命！黃暐瀚「做2件事」PTT鄉民不酸了　狂讚：很震撼

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

正確洗手是關鍵！門諾教授肥皂＋洗手7步驟　成防疫高手

疫苗假「公務員不扣薪」引民怨　陳時中盼「民間企業可比照」

切割撞死人美髮師！野人理髮曝「2月就離職」　他用一段影片打臉

騎了7年電動滑板車！486先生「1狀況絕不騎」：死是剛剛好

任公職月領70K！她「想圓夢重考牙醫」...網列「成本」苦勸：想清楚

婦團籲育嬰津貼提高9成薪！育嬰假以「日」為單位：已經很客氣了

第一次來玩卻回不了家　美國妹發現世界不知的台灣優點：愛上！

YouTube「做菜影片」點閱常破百萬！　內行指1點讚：看了會中毒

「我們一起下車」爆抄襲！中央大學2點聲明認了：有附教育部網址

母遭醉撞奪命！黃暐瀚「做2件事」PTT鄉民不酸了　狂讚：很震撼

起底李國毅老婆！當過羅志祥舞者「是愷樂閨蜜」　曾任統一啦啦隊

宏碁首季獲利創10年新高　股價漲停慶祝

趙露思的「經期瘦身法」！3招伸展操加一周減肥菜單　7天就少3公斤

2021開架防曬新品10款推薦！挑選3重點超抗摩擦、流汗也不怕掉

賴銘偉接種AZ疫苗！　曝打完12hrs「身體出現1變化」

好久不見藍又時唱金曲　桃猿動紫趴首度獻唱

嘔吐物嗆入氣管！自行誘捕「未禁食禁水8hrs」　浪貓絕育險喪命

蔡英文宣示掃黑　鄭麗文：看如何處理黃承國就知道真假

琉球籍漁船鵝鑾鼻觸礁4人失蹤　船長5日晚間向漁業電台求救

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！　「26歲生日報3喜訊」：想走一輩子的那個人

生活熱門新聞

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

酒駕帶走父親！準新郎兒「路中央跪拜血跡」

美國妹第一次來玩卻回不了家　發現世界不知的台灣優點

「超商御飯糰」哪一款才是霸主

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

中央大學校長公開信爆抄襲　「這次，我們一起下車」起底

更多熱門

相關新聞

營養師曝吃素變胖5大NG地雷

營養師曝吃素變胖5大NG地雷

近幾年素食者也越來越多，但有些人吃素後卻發現，不知為何好像越來越胖？知名營養師高敏敏就表示，經常被詢問「為什麼吃素好像沒有比較瘦？」她表示吃素不一定等於「健康減肥」，更指出5大素食NG地雷，若不注意不僅吃得不健康，還可能容易發胖。

德國妹曝「來台重生故事」：只要能幫人！痛苦就值得

德國妹曝「來台重生故事」：只要能幫人！痛苦就值得

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

高雄美食大進擊！一葷一素各有擁護者

高雄美食大進擊！一葷一素各有擁護者

只餵素食餓死男嬰　媽：不養胖小孩

只餵素食餓死男嬰　媽：不養胖小孩

關鍵字：

不要鬧工作室素食

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

確診者2天喝同牌飲料　釣出阿信

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面