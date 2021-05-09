最愛台灣食物曝　吃素俄國妹「鹹酥雞攤初體驗」：嚇到我了！

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯溜冰教練克莉絲蒂娜（Kristina）是名素食者，她分享最喜歡的台灣食物，根本可以為了它來台灣！她也到鹹酥雞攤初體驗，吃了炸豆皮、炸Oreo等，結果驚呼連連。

克莉絲蒂娜接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問表示，有人跟她講，有一些台灣經典美食不是素的，這讓她有點傷心，但她找到解決辦法了。

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▲▼克莉絲蒂娜初體驗素食鹹酥雞，讚嘆太好吃。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

原來克莉絲蒂娜是到素食鹽酥雞攤，她說，俄羅斯沒有這種店，這就像裝滿華麗食物的百貨公司；之前一直聽人講，鹹酥雞是一定要吃的台灣美食，但她從小到大都吃素，所以沒吃過雞肉，還好這麼有名的台灣食物有素食版。

克莉絲蒂娜吃了素食鹽酥雞後驚呼，「好好吃，我從來沒吃過這種東西，天啊！你真的讓我嚇到了！」她也第一次吃炸豆皮，大讚真的很好吃，調味足夠讓美味升級。

「蘿蔔糕是我在台灣最喜歡吃的食物！」克莉絲蒂娜了炸蘿蔔糕，「你根本可以為了蘿蔔糕來台灣，我沒吃過比蘿蔔糕還好吃的東西。」她也初體驗米血糕，「我知道米血糕在台灣很有名，但誰喜歡吃血」，吃完認為外皮胡椒粉不錯，但口感怪怪的；另外，她品嘗炸Oreo則驚嘆，「天啊！竟然甜鹹混搭，對我而言有點奇怪，完全新事物，台灣人太有創意。」

▼克莉絲蒂最愛蘿蔔糕。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）