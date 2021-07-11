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台灣是避風港　韓妹哭曝離台原因：回日本沒人了解我的感受

記者陳俊宏／綜合報導

在台灣生活的韓國女子Soyoun分享離台的原因，她也忍不住落淚，「如果留在台灣，至少有人懂我的感覺。但如果回日本，沒人可以了解我的感受，所以我必須自己去面對。」

Soyoun接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問表示，在韓國釜山被外公、外婆帶大，父母在她不到4歲時離婚，幾年後媽媽碰到日本繼父，她12歲搬去日本，之後到東京想一圓歌手夢，和某間公司簽約3年，什麼事都沒發生；她去年用一個小假期到台灣觀光，進而愛上台灣搬過來。

▼Soyoun想到要離開台灣，忍不住哭了。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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台灣是避風港　韓妹哭曝離台原因：回日本沒人了解我的感受。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

如今Soyoun要離開台灣，她說，最想念台灣人，因她從沒碰過任何人這麼願意幫助陌生人，從她第一天到最後一天，「我都不知道該怎麼還這些人情，當我從日本逃離我的問題時，台灣成為我的避風港，也讓我這一年都很安全。」另外，她也會想念台灣的小籠包、麻油雞、烤玉米和水果。

「如果我可以選，我不會離開台灣，但我媽媽現在需要我的幫忙，所以我必須得暫時離開（台灣）。」Soyoun也忍不住落淚，「如果留在台灣，至少有人懂我的感覺。但如果回日本，沒人可以了解我的感受，所以我必須自己去面對。」

▼Soyoun說，台灣是她的避風港。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

台灣是避風港　韓妹哭曝離台原因：回日本沒人了解我的感受。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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