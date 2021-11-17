孫道存娶小32歲嫩妻「父女戀」！全台最奢華破產人　住豪宅坐名車

記者柯沛辰／綜合報導

太平洋電信電纜公司前董事長孫道存17日凌晨病逝，享壽72歲。生前他因太電案、欠稅上億纏訟14年，為規避賠償，向法院聲請破產，但仍住豪宅、坐名車，寵愛小32歲嫩妻吳逸萍，被稱為是「全台最奢華的破產人」。如今病情惡化逝世，也讓外界再次聚焦孫道存生前種種，尤其是7段情史和現任嫩妻，感情世界引發好奇。

孫道存三次結婚，與第一任妻子王文蓮婚姻短暫，很快離婚，後來1976年再娶第二任妻子何念慈，生下名媛孫芸芸、孫瑩瑩，還有一子孫智宏，婚姻關係維持超過30年。不過，他在1984年就與何念慈分居，另與女藝人顏寧交往同居10幾年，還生下1女2子，但因正宮不願離婚，顏始終無法扶正。

▲何念慈（左）、孫芸芸（右）母女。（圖／翻攝自IG／孫芸芸）

2002年，孫道存傳出與演員張瓊姿的姐姐張瓊玲陷入熱戀，儘管當時他還未和何念慈離婚，但在外毫不避諱地稱張瓊玲是「內人」。這時的孫道存可謂一次坐擁正宮、小三以及小四。2007年，何念慈決定成全孫與張瓊玲，點頭答應離婚，當時女兒孫芸芸還出面力挺母親，引發媒體關注。

不過，孫道存離婚後，並未與張瓊玲步入紅毯，而是戀上第五位新歡趙曉苓，一度傳出要娶趙為妻，不料爆出他在女方車上安裝追蹤器而分手。與此同時，張瓊玲不甘孫移情別戀，也提出分手，兩人無疾而終。

2008年，孫道存很快找到新歡，與小33歲辣模「小可」邱羿霖（現改名賴婕埨）傳出誹聞，儘管女方一度出面澄清，但「父女戀」傳聞仍震驚全台。如今賴婕埨已婚，不僅升格人妻、人母，更在10月底曬出孕肚婚紗照。

▲▼辣模「小可」賴婕埨。（圖／翻攝自Instagram／elinelin1010lai）

細數孫道存風流情史，最為人談論的，莫過於他2009年生前第三段、也是最後一段婚姻，因為女方是他國中同學的女兒吳逸萍，雙方相差32歲，僅認識50天就閃電成婚，讓外界相當不看好，認為2人一定很快就會離婚。

外界想不到的是，2人婚姻維持超過12年，後來孫捲入欠稅案、太電案，向法院聲請破產，卻仍住豪宅、坐名車，甚至送嫩妻高檔禮物，被狗仔直擊到多次現身微風廣場購物，引發批評。2017年，孫道存因太電案入監服刑，吳逸萍定期前往會客探監，夫妻情深可見一斑。

▼孫道存罹癌後體重驟降，17日凌晨病逝。（圖／ETtoday資料照）

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