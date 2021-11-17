雙煞砍人案刀客無保請回　被害人控有藏鏡人哀「只能活恐懼中」





▲遭到竹聯幫平堂成員砍殺的曾姓男子17日晚間受訪哀怨「生活在恐懼中」。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區松山路某串燒店16日深夜收店前發生竹聯幫平堂成員尤、蕭姓成員持開山刀闖入店內追殺曾姓店員，所幸曾男躲入櫃台內並奮力抵抗，左臂遭砍傷血流如注送醫所幸並無生命危險、但涉案兩名刀客遭警方以傷害罪嫌移送法辦後，地檢署卻無保請回，引發被害人不滿、被害人晚間9時受訪無奈表示「兩個持刀行兇歹徒想置人死地、怎麼可以這樣無保請回、這樣社會有甚麼保障」

▲竹聯幫平堂兩刀手行兇畫面曝光、警方查扣開山刀刀鞘。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人曾男17日晚間在串燒店接受媒體訪問表示，「我之後就是在餐飲業好好上班、也不會跟人家有糾紛，就是好好過我自己的日子。那昨天就是我們要收店的時候，突然闖進兩個人拿著開山刀對我猛砍『是往死裡砍』。」

曾男無奈抱怨，「我聽說這兩個人無保請回，我不知道是警察機關的問題還是法官（應為檢察官之誤）問題，兩個持刀行兇的甚至想置人於死地的，怎麼可以這樣子就輕易的無保請回、這樣對我們社會有甚麼保障？」

▲竹聯幫平堂兩刀手行兇畫面曝光、警方查扣開山刀刀鞘。（圖／記者張君豪翻攝）



被害人說：「難道每個人出來賺錢、都要過著很恐懼的生活？」「那至於兇嫌所說的、他們跟我有酒後的衝突、不管來店裡消費還是在哪裡有酒後的衝突、這根本就不是事實、我根本就不認識這兩個人、也沒有碰過面。」

被砍的曾男懷疑說，「警方告知我、他們是竹聯幫平堂的分子，我曾經在20年前和平堂一名綽號仔仔、叫做呂學致的男子有糾紛、也是傷害案、和解金我也賠了、錢也拿了和解書也簽了，事過境遷這麼久」，言下之意是懷疑呂男在幕後教唆小弟犯案頂罪。

對此信義警方低調表示，該案兩名刀手雖然以傷害罪嫌移送、但警方仍對涉案人員進行監控蒐證、務求溯源釐清這起衝突的真正主因；警方也會加強案發地區的巡邏密度，並對涉案幫派進行強力約制，後續偵辦進度由於案件仍在調查中、不便對外說明。

【其他新聞】

►連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天 資深警怒了

►瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉 買名車給他代步



►非法OTT機上盒侵權537億 台系統商、日5大電視台提告！6嫌慘了