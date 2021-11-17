女師「外遇15歲女學生」車內激戰！綠帽尪氣炸報警　驚曝畸戀

▲英國一名女老師和學生發生婚外情與性關係。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國一名35歲女教師艾咪（Aimee Jones）與一名15歲女學生發生婚外情長達15個月，被丈夫得知真相後舉報，在學校落網。她出庭時承認，濫用信任與未成年少女發生性關係至少8次，包括在汽車後座性侵對方等4項指控，遭判處8個月有期徒刑。

《鏡報》引述檢察官哈利（Jon Harley）說法指出，艾咪主動認識受害者，自曝是雙性戀而且對少女「很有好感」，2人隨後開始傳訊息，雖然內容都是「閒聊、有禮且愉快」，但清楚表明愛意。數月後，師生開始在公園約會，她們會牽手，前往較偏僻的地方散步，或者坐進老師的汽車後座，「親吻、擁抱，有一次都脫掉上衣，赤裸上身。」

艾咪被丈夫懷疑出軌後，承認發生婚外情，但稱對象是校內另一名女性助教，甚至試圖在校內捏造這個虛構人物。老公起初無意分手，但得知真相後，立刻決定報警。

女學生家屬在聲明中表示，少女確信自己與老師是真心相愛，也很希望這段關係繼續下去，因此非常心碎，「但是經過多次討論後，她意識到，這件事情從一開始就不該發生。」法官史密斯（Chris Smith）認為，艾咪表現出真誠懺悔，因此判處8個月徒刑，雖然不會被列入性犯罪預防令名單，但未來永遠不得再次執教。

女校長「穿丁字褲露蜜臀」硬逼幫忙拍！ 秘書手機塞爆鹹濕照

女教師上課「忘情摸摸」自拍片流出！ 19名小二生在教室全程目睹

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google