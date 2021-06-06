女校長「穿丁字褲露蜜臀」硬逼幫忙拍！　秘書手機塞爆鹹濕照

▲美國一名女校長強迫秘書協助拍攝艷照，傳送給情夫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

美國紐約州威斯特徹斯特郡（Westchester ）一間中學發生性醜聞，42歲女校長伊芙琳娜（Evelina Medina）被爆料，逼迫女秘書在辦公室內替自己拍攝穿丁字褲、露出翹臀的艷照，並且傳送給情夫，甚至命令下屬使用私人手機接收、儲存「小王」的勃起生殖器照片。

《紐約郵報》報導，校長西語秘書吉賽兒（Gisselle Vasquez）2018年來到羅伯特．C．多德森學校（Robert C. Dodson School）就職，未料淪為上司的「私人雲端」。

吉賽兒2018年5月24日收到校長傳來一名男子只穿內褲、躺在床上的照片，要求協助儲存，隔日被叫進辦公室「關門拍照」，一回頭才發現伊芙琳娜已「把褲子脫下來，轉身露出只穿丁字褲的臀部，擺好姿勢」。她之後甚至被要求幫忙修圖，去除難看的橘皮組織，幾天後又被「指示」儲存一張男人手握勃起陰莖的照片。

▲吉賽兒擁有西班牙語專業，卻被上司當成偷情專用的「私人雲端」。（示意圖／達志影像）

根據曼哈頓法庭文件，伊芙琳娜多次強迫下屬了解婚外情的性愛細節，例如將鹹濕簡訊拿給秘書看，評論情夫的生殖器雖然比丈夫的更小，卻讓人更滿意。她甚至曾經指示吉賽兒用信用卡協助訂購旅館房間，利用午休時間幫忙跑腿買情趣內衣等等。

吉賽兒不堪其擾，申請調職竟被伊芙琳娜刁難，之後慘遭發配「邊疆」單位，提出醫療證明申請遠距上班遭拒，甚至也被校長助理克里斯托弗（Christopher Cassano）性騷擾，向人資投訴仍不了了之。她已經為此求助精神科，如今決心離職，聘請律師提告，求償對象包括市政府、學區、學校、校長、校長助理等等。

吉賽兒表示，「我的專業程度遠遠超過那間學校的期待。我至今仍無法相信，這種事發生在自己身上……這令人不安、噁心又尷尬」。

伊芙琳娜目前已經不在該校服務，也沒有回應媒體的詢問和採訪。學區不願評論「未解決案件」，拒絕透露此人離職細節。

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