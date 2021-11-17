山西「美哉三晉」非物質文化遺產　佛光山佛陀紀念館展出

▲山西五台山佛光寺剖面樑架模型 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

一項「麵供」(麵塑節)儀式，蘊藏觀世音普薩救度世間眼疾的大悲因緣，故事令人動容；山西非遺台灣行「美哉三晉」大陸非物質文化遺產，即日起到11月21日在佛光山佛陀紀念館第4展覽廳展出；「麵供」只是一項；剪紙不用「剪刀」而是用刀，一次可以剪」80張紙，更是一絕；最早的唐代木造建築佛光寺，被大陸認定是第一國寶，也出現在五台山，其斗拱型的建築手法，讓人拍案叫絕，值得細細品味。

▲▼麵塑節。

傳說山西嵐縣有一名孝順媳婦，為醫治雙目失明的婆婆，背著婆婆四處求醫問藥，最後被一位白髮白衣老太太手拿佛塵在她雙目上輕輕一拂後，兩眼立即重見光明。這套治療技術，並傳給這位媳婦，她以這個秘方行醫鄉里，醫好許多人疾病，被稱她為「白衣大士」。她過世那天，是農曆2月19日(觀世音普薩出生日)，民間傳說她是觀音菩薩的現身，鄉親們為了緬懷她，每年的2月19日這一天以麵塑擺供的形式來祭祀她，成為「麵塑節」由來。

「大陸已沒有唐代以前的木造建築，想看就要到日本來!」，在日本出生、學建築的梁思成與林嶶音夫婦受此刺激，花了5年時間，走過大陸15個省、200縣、查訪1800多棟古建築，終於找到五台山佛光寺，根據供養人姓名及佛陀、阿彌陀佛等菩薩造像及壁畫，確定其建於857年、屬於唐代木建築，被大陸認定為第一國寶，其剖面樑架模型也一併在佛館展出，相當難得。

除了麵拱、剖面樑架模型，還有「以刀代剪」的剪紙藝術等還有郭杜林三位製餅師傅「美麗的錯誤」成就了「晉式月餅」；號稱「地球最大博物館的」平遙古城推光漆器技藝等，涵蓋了文學、音樂、舞蹈、戲劇、曲藝、手工技藝、體育、遊藝與雜技、美術、醫藥、民俗等項目，充滿生活文化趣味，不看可惜。