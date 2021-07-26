　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「e起復蔬、全民相挺」　佛光會伴全台蔬食業者一起復甦！

▲▼佛光山佛陀紀念館 。（圖／佛光山提供）

▲佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫 。（圖／佛光山提供）

生活中心／綜合報導

因應疫情，許多台灣民眾陷入困境。餐飲業被迫關門沒生意；服務業與食材供應者跟著遭殃；連帶許多家庭頓時無薪、生活艱困…。

百業等待復甦之際，國際佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，協助上萬家蔬食與相關業者，透過e化升級提升競爭力；首波同步發動會員訂餐的行動，實際支持業者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從媒體報導得知，這波疫情中，有e化能力的餐食業者尚可透過網路維生，受苦最深的是無奈關門的店家。國際佛光會中華總會希望藉助全面e化，讓蔬食業者能透過網路做生意，力抗疫情的威脅, 維持運營的能力。

過去一整年以來，佛光山人間福報，以挨家挨戶的聯繫、拍照、撰文、菜單收集等方式，逐步彙整建立「蔬食地圖」，建構「e起復蔬、全民相挺」公益計畫的基礎。目前已協助全台超過4,800家業者建立地圖、近2,000家業者提升網路能見度，盼能藉此提升訂單量。未來將持續擴大到8,000至10,000家業者，同時將攜手綠色公益基金會規劃出長期專為餐飲業者開立的網路行銷課程，以利近萬家業者e化轉型。

國際佛光會中華總會目前正透過全台500多個分會，發動全體會員共同推行「e起復蔬、全民相挺」計劃，踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體行動力挺業界復甦。待e化工程到達一定階段後，期待全民都來享用養生又美味的蔬食，行有餘力之下更希望大家能發心幫助有需要的人。

目前一般消費者亦可透過「蔬食地圖」，找到想吃的餐點後訂餐；餐飲業者，只要有意願e化升級，也可直接在「蔬食地圖」上新增餐廳資訊，或直接聯絡主辦單位尋求協助。

佛光會趙怡總會長表示，「這波行動，佛光會拋磚引玉，目的是呼籲全民互相疼惜、彼此伸援。現在百業等待復甦，正需要我們發揮人飢己飢的精神，將自己的一份愛，透過簡單的訂餐，傳達給更多人，同時又能延緩地球暖化，一舉數得。」

期待透過共同的參與，全民相挺、一起復甦。更希望透過您的報導，讓更多受苦中的業者與民眾看到希望，看到愛心在流轉。

ET快訊
老師不想打AZ！憂無法回學校上課　陳時中勸：不要選擇啦
留學生憂打不到疫苗　陳時中：出國的人沒道理比在台灣的人先打
戴資穎直落二擊敗越南　搶下小組2連勝
父親節團聚恐爆新疫情！　陳時中苦勸：先打電話視訊就好
明降二級警戒可以打麻將嗎？　陳時中回應了
被呂秀蓮怒轟不回電話！　陳時中：忙了幾天，有點遺漏
疫苗混打何時開放？　陳時中：要看疫苗到貨時間
奧運雙金后許淑淨師妹　江念欣發揮失常確定無奪牌機會
國防大學上課視訊驚見男女活春宮！　下場慘了
日本開放疫苗護照「台灣還不採用」　陳時中透露2原因
明天降級！邊境持續嚴管　外籍人士禁止入境
38歲以上開放打疫苗！第四輪明起預約　總計144萬人
連珍羚吞3次指導落敗！爸爸不解：全場都她控制，怎這樣判
今增10例本土「分佈3縣市」　北市4例最多
快訊／今增10例本土！　三級最後一天「死亡個案再+0」
LIVE／降級倒數！餐飲業內用不同調　陳時中最新說明
楊勇緯「沒有女朋友」！單身原因曝光　被問徵友條件笑了
連珍羚被裁判搞掉？　日籍教練困惑：她有實力奪牌
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高校畢業歌「YT大勢選手」先打點擊戰　首位驚人流量決心搞大事

老師不想打AZ！憂「無法回學校上課」　陳時中勸：不要選擇啦

基隆1年半開出5張千萬發票！最多花196元　買飲料、水餃中大獎

雲林縣議會3黨團提案普發一萬現金　張麗善力挺「紓困孤兒」

留學生憂打不到疫苗　陳時中：出國的人沒道理比在台灣的人先打

父親節團聚恐引出新一波疫情！陳時中：很兩難，先打電話視訊就好

明降二級警戒可以打麻將嗎？　陳時中解答了「2點要遵守」

被呂秀蓮怒轟不回電話！　陳時中：忙了幾天，有點遺漏了

北北桃+10「8例已知感染源」！　1張圖看確診分布

疫苗混打何時開放？　陳時中曝「考量關鍵」：要看疫苗到貨時間

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

高校畢業歌「YT大勢選手」先打點擊戰　首位驚人流量決心搞大事

老師不想打AZ！憂「無法回學校上課」　陳時中勸：不要選擇啦

基隆1年半開出5張千萬發票！最多花196元　買飲料、水餃中大獎

雲林縣議會3黨團提案普發一萬現金　張麗善力挺「紓困孤兒」

留學生憂打不到疫苗　陳時中：出國的人沒道理比在台灣的人先打

父親節團聚恐引出新一波疫情！陳時中：很兩難，先打電話視訊就好

明降二級警戒可以打麻將嗎？　陳時中解答了「2點要遵守」

被呂秀蓮怒轟不回電話！　陳時中：忙了幾天，有點遺漏了

北北桃+10「8例已知感染源」！　1張圖看確診分布

疫苗混打何時開放？　陳時中曝「考量關鍵」：要看疫苗到貨時間

高校畢業歌「YT大勢選手」先打點擊戰　首位驚人流量決心搞大事

猛威爾也看奧運為戴資穎加油　IG拍影片放上國旗

老師不想打AZ！憂「無法回學校上課」　陳時中勸：不要選擇啦

基隆1年半開出5張千萬發票！最多花196元　買飲料、水餃中大獎

雲林縣議會3黨團提案普發一萬現金　張麗善力挺「紓困孤兒」

她打BNT疫苗患罕見副作用　雙腳失控狂抖「走不了路」影片曝光

日本25歲拳擊新星「激似彭于晏」　肌肉配貓奴照反差萌爆紅

奶貓喝鮮奶易拉肚子＋脫水！　救援3步驟必看「最營養是母奶」

留學生憂打不到疫苗　陳時中：出國的人沒道理比在台灣的人先打

LIVE／新北＋3「疫情若有狀況隨時拉回三級」　侯友宜最新說明

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

楊勇緯奪銀「東奧推特不給國旗」！網友衝入刷一整排

羅嘉翎「脫下頭盔」粉絲戀愛了：校花等級

批踢踢大解封！不只台大生「全面開放申請」

18歲打AZ！吞6顆普拿疼「止不住4爆痛」

他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

跳水女選手下體遭打碼！網批：看起來更猥褻

莫德納第二劑副作用！　護理師「3天11種症狀」

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

小戴12歲上《我猜》！許願打到奧運

桌球混雙吞敗　鄭怡靜哽咽落淚

快訊／約翰紅茶公司內湖店1人確診

更多熱門

相關新聞

佛光山佛陀紀念館不開放　延長全面閉館至7/26

佛光山佛陀紀念館不開放　延長全面閉館至7/26

中央流行疫情指揮中心雖已適度鬆綁部分新冠肺炎疫情（COVID-19）三級警戒措施，惟內政部表示，宗教場所原則仍不開放民眾進入。為維護大眾健康，佛光山佛陀紀念館配合政府規定，延長全面閉館（含館內園區及公共空間）時間至7月27日(含週二休館），並暫停所有對外活動。

慈濟也想贈疫苗　佛光山力挺：越多越好

慈濟也想贈疫苗　佛光山力挺：越多越好

證實郭台銘買不到？蘇貞昌：他手上沒疫苗

證實郭台銘買不到？蘇貞昌：他手上沒疫苗

快訊／只有郭台銘文件完備！陳時中：沒有人買得到

快訊／只有郭台銘文件完備！陳時中：沒有人買得到

疫苗曙光！台灣已和嬌生藥廠建立窗口

疫苗曙光！台灣已和嬌生藥廠建立窗口

關鍵字：

佛光山國際佛光會中華總會e起復蔬

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

統神改名了！5通電話未接「雙關反諷」Toyz

呂秀蓮「5000萬劑疫苗2週可到貨！」　怒轟陳時中不回電話

莊智淵想把教練位置留給自己媽媽

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面