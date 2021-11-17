　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應了：只是在玩

周勝考與何淑峰被本刊目擊在淡水手牽手，也曾帶著其他女子上摩鐵，對此周勝考表示，2人都是自己的結拜姊妹，不可能有曖昧情愫。（圖／本刊攝影組、翻攝周勝考臉書）

▲周勝考與何淑峰被本刊目擊在淡水手牽手，也曾帶著其他女子上摩鐵，對此周勝考表示，2人都是自己的結拜姊妹，不可能有曖昧情愫。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

新北市已婚女議員何淑峰和議員周勝考，被本刊直擊有手牽手、親暱捏臉的親密互動，且從上月開始2人晚間即頻繁遊車河，周勝考澄清表示，自己和何淑峰為多年好友，也認識對方老公，牽手只是兩個好朋友在玩。至於曾經載女子上摩鐵一事，周勝考則解釋說他是載著女友人到摩鐵談公事，當時房內還有其他人。

本刊直擊，本月14日下午6時許，周勝考和何淑峰到淡水一間河畔餐廳用餐，兩人在停車場內即十指緊扣手牽手，甚至在10月25日、29日、31日及11月2日、4日，幾乎每隔2到4天，周勝考便會開車帶著何淑峰在新北市各處遊車河。

針對此事，周勝考表示「我們是朋友在玩啦！我不可能主動牽別人的手啦！」他說，何淑峰是自己的結拜姊妹，和對方老公也相當熟識；至於常載著何淑峰遊車河，他澄清表示，因為自己和何淑峰有共同的女性友人，他們一起出門是因為要去拜訪該名女子，不過因為她都不在家，所以自己只好載著何淑峰出門後又回家。

當周勝考和何淑峰頻繁遊車河期間，本刊也目擊周勝考多次帶著女姓友人外出，甚至還有一次帶著她進摩鐵。對此，周勝考表示，該名女子住在花蓮，是自己的女性朋友，那天只是載著她去摩鐵討論公事，當時房內還有其他人。

延伸閱讀
夜夜遊車河1／已婚女議員夜約男議員　捏臉摟腰大放閃
怪物新人大方愛4／「頂撞」女神激動愛　歌后屁股蛋挑逗男友
徐凱希罕見曬男友　親曝「已1年沒合照」自嘲：太不熟了吧

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
温貞菱斷開金鐘視帝！　7年戀「分手原因曝光」
貴婦鬧微風遭銬「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良
周玉蔻「1證據」揭顏寬恒住七期別墅　6千萬起跳
快訊／連千毅被判有罪！　黑衣人照片恐嚇客戶
又現鐵鎚惡煞！　戴安全帽穿雨衣砸爛2車
已婚女議員夜會男議員　他周旋2女！上摩鐵被直擊
黃尚禾爆「還在處理分手」就交往李千那！　舊愛合照刪光
遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應：只是在玩
AZ混打第2劑怎選　醫揭「清燉或紅燒牛肉麵」：懂了吧
李千那爆假戲真做黃尚禾！　保時捷載回家「恩愛16hrs」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公投綁不綁大選？　管碧玲引證打臉國民黨「用話數迷惑人民」

打高端出國要「4劑」　蔣萬安轟陳時中雙標：7月才說要有科學證據

高端族恐多挨2針　他諷：看好了！台灣只示範一次「人民打4劑」

台鐵女性車勤只能穿裙裝　立委：虐待員工「如何進行台鐵改革？」

遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應了：只是在玩

抓包說謊！周玉蔻1證據揭顏寬恒住過七期別墅　當時市價6千萬起跳

「台中七期到沙鹿根本空飄」　作家70字嗆顏寬恒地頭蛇

已婚女議員夜會男議員　他竟周旋2女！帶女友人上摩鐵直擊

「豬肉消費是牛肉的6倍」　蔣萬安秀數據狠嗆民進黨

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

公投綁不綁大選？　管碧玲引證打臉國民黨「用話數迷惑人民」

打高端出國要「4劑」　蔣萬安轟陳時中雙標：7月才說要有科學證據

高端族恐多挨2針　他諷：看好了！台灣只示範一次「人民打4劑」

台鐵女性車勤只能穿裙裝　立委：虐待員工「如何進行台鐵改革？」

遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應了：只是在玩

抓包說謊！周玉蔻1證據揭顏寬恒住過七期別墅　當時市價6千萬起跳

「台中七期到沙鹿根本空飄」　作家70字嗆顏寬恒地頭蛇

已婚女議員夜會男議員　他竟周旋2女！帶女友人上摩鐵直擊

「豬肉消費是牛肉的6倍」　蔣萬安秀數據狠嗆民進黨

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

濱崎步秘密開刀！　「一度休克送醫」還要唱跨年…原因惹心疼

日本世足資格賽三笘薰神助攻1比0復仇阿曼　超車澳洲登小組第2

高鐵「敬老愛心票」購買管道再＋1！即日起自動售票機也能買

經長回應環團三接替代方案　王美花：遷台北港須耗時11年

28歲小學保健室女老師「兼差下海賣」！時間管理被抓包　下場曝

220.5萬起！新Volvo XC60雙車型上市　升級Google影音、數位儀表

春節返台集檢所14天改7天「可退款」　同狀況有15人

阿北騎自行車路上迷航12小時　警用人臉辨識系統助返家

騎士停車擋生意！　攤販姊妹花怒譙「不肖子、垃圾餒」慘了

LINE用起來卡卡、無法顯示圖片？　官方曝4招解決異常

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

政治熱門新聞

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

周勝考「牽手」何淑峰　又帶女友人逛摩鐵

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應了：只是在玩

警官逃亡海外11年 羅明村喊冤

台中七期到沙鹿　他嗆顏寬恒空飄地頭蛇

12／18公投救藻礁　環團「3大QA」破解民進黨話術

美國堅持「一個中國」政策　白宮聲明全文曝光

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

蔡英文不同意「反美豬」　她Tag內政部：要不要辦假消息？

顏寬恒稱從小住沙鹿　她1證據打臉

陸戰隊士官驚傳自戕案已救回心跳　海軍：已成立專案小組調查

國民黨抓包　民進黨認了「反萊豬≠反美豬」

不同意南電北送　陳其邁嗆北部：自己的電自己發

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

李千那爆假戲真做黃尚禾！

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面