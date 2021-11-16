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台中服飾店潑漆2嫌「換4車設斷點」　警花45小時睡夢中逮人

▲▼潑漆2嫌選擇山區換車設斷點，警方45小時在睡夢中逮人。（圖／民眾提供）

▲潑漆2嫌選擇山區換車設斷點，警方45小時在睡夢中逮人。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區一家服飾店半夜被2名20多歲男子潑漆及工具破壞店面，轄區警四分局獲報後成立專案小組，發現2嫌早已設立斷點、規劃完美脫逃計劃，換了4次車，警方從市區沿路調監視器，追查到新社山區，再由山區回到市區，動用大批警力，花了45個小時，今天清晨3點多才找到住家，逮捕還在睡夢中的2嫌。

▲▼潑漆2嫌選擇山區換車設斷點，警方45小時在睡夢中逮人。（圖／民眾提供）

據了解，22歲邱姓男子、25歲蕭姓男子疑和南屯區一家服飾店有買賣糾紛，14日清晨3點多，2人拿工具敲碎玻璃，造成店面大門、造型櫥窗、櫃台、地面、販售衣物等毀損，而且還拿油漆潑灑後逃逸。

▲▼潑漆2嫌選擇山區換車設斷點，警方45小時在睡夢中逮人。（圖／民眾提供）

警方獲報後成立專案小組全力追緝，發現歹徒故意設立斷點，一度讓警方追查困難，2嫌住在市區，因為市區監視器多，擔心行蹤曝光，因此分搭2輛車到偏遠的新社山區集合，然後一起搭白色車到服飾店附近下車，再徒步去砸店，然後再搭同一輛離去，2嫌在車上又叫另一輛黑色車，在2公里外的路口等待，2人下車後再換車，返回新社山區。

警方沿路調閱路口監視器，發現2嫌竟在山區下車，一度擔心該地路口監視器不足，因此擴大調閱，也麻煩設立監視器的民間幫忙，還好看到2嫌身影，分搭2部車返回市區住家。

警方一一詢問司機將2嫌載到哪裡，有的司機明確指出在哪裡下車，有的印象模糊，讓員警又再查證，最後在清晨3點多得知2嫌住家，前往逮捕還在睡夢中的嫌犯，訊問後依毀損、恐嚇罪嫌移送法辦。

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