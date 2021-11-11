金門旅遊振興券加碼「台灣黃金男雙」麟洋配純金金牌　網友們超想要

▲金門祭出「2021金門369來金旅遊送振興券、抽金牌」活動拚觀光，活動至2022年4月止。（圖／金門縣政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

無法出國的日子讓大家悶壞了，太想念搭飛機出遊的時光，大批遊客紛紛衝往台灣離島度假，國內航班選擇多，搭機飛往離島時間短又不用隔離，讓台灣各個離島紛紛湧入大量遊客，時令進入秋冬，氣候宜人、四季分明的金門也成為必訪旅遊清單。而金門縣政府為振興、活絡島內經濟，除發放5,000元紓困金外，也從10月1日起自明年4月底發放3,000元金門振興券（或發完為止），搶攻疫情趨緩的國內旅遊市場。

集結名勝古蹟與大型消費賣場的金門，因航班多、飛行時間點，成為後疫情時期的旅遊勝地。為吸引自由行與旅行團到金門旅遊，金門祭出「2021金門369來金旅遊送振興券、抽金牌」活動，讓遊客嗨拿300元旅遊振興券與酒精，不只如此，更搭上今年最熱門的奧運話題，將今年東京奧運羽球雙打冠軍「台灣羽球黃金男雙」麟洋配製作成10公克純金金牌，遊金門還能抽別出心裁的麟洋配金牌，讓「金門旅遊」瞬間成為熱門搜尋關鍵字。

▲桃園夫妻擋迫不及待來領旅遊振興券。

要促進金門旅遊，同時振興中小型商家內需消費，金門縣政府推出的金門振興券新增100元面額，就是希望遊客消費能更加彈性，體驗金門更多不同風貌的商家特色，小面額也獲得商家大力支持，開放商家核銷兌領首日超過200家業者申請，兌付金額超過3,000萬元，吸引不少遊客「有感消費」。一對來自桃園的夫妻檔就興奮表示，「從網路看到369旅遊振興券消息，立刻來觀光順便領券買金門特產。」

金門縣長楊鎮浯表示，隨著疫情趨緩，國內旅遊市場擴大，金門擁有多元的戰地風情及歷史古蹟，金門就像大型的博物館，值得各地民眾花時間品味金門之美，除了遊歷景點外，在地特色商家是別處沒有的「最美風景」，因此推出金門369旅遊振興活動，除了有6萬6000份300元旅遊振興券與防疫酒精，還大手筆送出40面金牌，讓金門之旅留下深刻的美好回憶。

▲台灣飛金門的航班多時程只要50分鐘至1小時，吸引想飛旅客漫遊金門。

國內旅遊飛離島免隔離，其中台灣飛金門的航班多時程只要50分鐘至1小時，讓許多想搭飛機的遊客們想去金門留下美好回憶。觀光處指出金門團客申請人數多，11/1單日即有4團總計101人提出申請，還有不少自由行旅客，已協調航空業者增加航班滿足旅客的需求，想來不怕沒航班，讓更多遊客可以來金門享受悠閒好玩的旅行。

▲觀光處設置3個專屬兌換櫃檯。

旅客大增，金門觀光產業也跟著動起來，針對中央振興券推出各種優惠方案，縣府整合後帶網路成立「金門振興券商家加碼促銷活動專區」，已有多家業者積極推出消費滿額打折、買一送一及消費滿額贈禮等搭券促銷方案。

像金門菜刀、貢糖等伴手禮和傳統美食也是遊客旅遊行程中的採購重點，為確保遊客領券不用久候影響行程，觀光處特別設置3個專屬兌換櫃檯，針對20人以下團客及自由行旅客，每天上午8:30~17:30都能在清金門鎮總兵署提供兌換服務，20人以上旅行團還能透過旅行業者事先提出申請，提供彈性領券服務，讓遊客不必領券久候而影響行程，買得放心，玩得開心。