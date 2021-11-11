12台灣歐吉桑徒步玩金門　9天8夜「硬漢環島」狂走150公里

▲台灣一群平均年齡60多歲的壽險公司退休人員，近日組團9天8夜徒步遊金門。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

因為疫情無法出國，12名從金融界退休、平均60多歲的好朋友帶著一面國旗，組成9天「金門徒步環島團」，每天最少18公里的硬漢行程，一步一腳印挑戰徒步環島金門150公里。

台灣一群平均年齡60多歲的壽險公司退休人員，近日組團9天8夜徒步遊金門，12個人全程未搭乘交通工具，靠雙腳走遍金門海岸線。

▲12人全程未搭乘交通工具，9天8夜徒步遊金門，靠雙腳走遍金門海岸線。（圖／記者林名揚翻攝）

團長羅文增說，團員都是60至70歲的好同事，有共同嗜好和興趣，過去喜歡出國，如今因疫情受阻，所以決定改到金門走到哪玩到哪，住到哪，金門兼具文化、戰爭風貌的地方，選擇徒步雖然有點累，但真的很值得！此行也領到金門縣政府送的300元旅遊消費券。

這群志同道合的老同事，從11月2日到金門，以徒步環島的方式走遍金門的大小景點，雖然都有點年紀，但他們身著專業的配備，走起路來不輸年輕小伙，到處趴趴走。





▲▼12名友人相約徒步玩金門，9天8夜「硬漢環島」狂走150公里。（圖／記者林名揚翻攝）

不只小金門鄉親，金沙鎮大洋里社區發展協會見到一行人造訪，除了好奇詢問，也特別炊熱了道地的紅龜粿請團員們品嚐，看見「如此高齡」的團員竟然到金門「走透透」，更對他們的勇氣大大比「讚」。

「哇！金門人都很熱情招待我們」，一路披著國旗環島的廖建富說，父親曾參與1958年的金門823砲戰，從小常聽父親提到金門，團員裡還有另兩位在金門當過兵，他此行背著國旗，彷彿依循著當年父親的足跡重返金門島，心裡有紀念也有感恩。

這群徒步環島團幾天下來，至少150公里，也如願登上金門最高峰太武山，只有返台前安排一趟搭車半日遊。經過8天如「行軍」般的行程，有人走到鐵腿、腳皮破、水腫仍樂在其中。