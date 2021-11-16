柯文哲：大巨蛋還是「弊案」　若重來一遍「不會猶豫這麼久」





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲16日上午批評，總統蔡英文上任5年，如果第1年關掉核四，就不用付每年40億的封存費，「不要再把核四當提款機。」不過，民進黨台北市議員洪健益16日下午質疑，柯文哲上任7年也搞不好大巨蛋，柯文哲則回應，那是他第一次當市長沒經驗，且自己仍認為大巨蛋是弊案。

柯文哲16日下午赴台北市議會備詢，洪健益提及，民眾黨是否支持12月18日的「核四重啟」公投？而身為民眾黨主席的柯文哲立場又為何？柯文哲回應，自己是反對重啟核四，但黨內確實有很高比例支持重啟。

洪健益批評，柯文哲很會帶網路風向、搶聲量，早上還要蔡英文別把核四當提款機。柯文哲則說，這用行政命令就可以處理。

洪健益質疑，為什麼認為蔡英文第一年就可以做？柯文哲上任了7年，連大巨蛋都搞不定，從一開始說是弊案，之後說是怪案，最後卻准許繼續蓋。柯文哲強調，那是他第一次當市長沒有經驗，倘若重來一遍，自己不會猶豫這麼久，而民進黨是完整的團隊，不像他算是個體戶。

洪健益提及，台北市長也有行政命令權，為什麼大巨蛋搞7年還搞不定？柯文哲再重申，那是他第一次當市長沒經驗，但「大巨蛋我認為還是弊案。」一審前財政部長、前台灣證券交易所董事長李述德有罪，目前法案還在審理中。