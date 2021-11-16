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北京音樂人創作《2035去台灣》　沒到過台灣得花2個月琢磨歌詞

記者魏有德／綜合報導

生活在北京的一名音樂人孟煦東近日因創作的《2035去台灣》歌曲在網路爆紅，創作動機也引起外界關注。陸媒報導，孟煦東表示，曲子只花了5分鐘就寫完，歌詞卻反復琢磨了兩個月，「其實還沒去過中國台灣，只是一直想去台灣省看看，這是我從小的嚮往，澎湖灣、阿里山、日月潭……我從文章裡讀到過，電視裡看到過，台灣省的風土人情、美食和人文，都讓我特別喜歡。」

▲《2035去台灣》創作者孟煦東（圖中）。（圖／翻攝極目新聞）

▲《2035去台灣》創作者孟煦東（圖中）。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，《2035去台灣》的創作初衷始於2021年3月，當時，孟煦東看到網友因國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》而發的熱烈討論，受到了感染，「那個規劃綱要規劃期到2035年，按計劃到台北的高鐵已經通車，有感而發就寫了這首歌。」

孟煦東提到，《2035去台灣》的曲子只花了5分鐘就寫完，歌詞卻反復琢磨了兩個月，「後期編曲樂器用了很多精力，改了很多版又做了很多版；創作時根本沒想著怎麼才能讓這個旋律洗腦，就是想著怎麼才能讓旋律和歌詞最契合。」

孟煦東也強調，寫這首歌僅是自己單純美好的願望，大家爭相傳唱是基於對祖國的深切熱愛，「沒想到《2035去台灣》能真的火到台灣省，網路上鼓勵自己的人居多，謝謝大家的支持！」

根據大陸國務院2月底發布的《國家綜合立體交通網規劃綱要》顯示，在「優化國家綜合立體交通布局」項目中提到，要加快構建「6條主軸」，其中一條「京津冀-粵港澳主軸」便涵蓋了「福州至台北」的高鐵路線遠景規劃。

▲《2035去台灣》創作者孟煦東（圖中）。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》。（圖／翻攝新華網）

對於《2035去台灣》在網路瘋傳，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日也在例行記者會上表示，以前聽過一首網路歌曲《坐上高鐵去台北》，這兩首歌應該是有異曲同工之處，「這實際上反映了兩岸民眾對實現京台高鐵從福建到台北這麼一個遠景規劃的美好願望。希望兩岸應通盡通，更方便地往來交流，多看兩岸美景，多品兩岸美食。我相信，這個願望是一定會實現的。」

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