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陸自然資源部：研究「兩岸融合發展重大交通設施」納入規劃

▲廈門環島路一國兩制統一中國。（圖／視覺中國）

▲福建廈門。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸自然資源部近日回覆了多名人大代表「關於賦予福建省特殊土地政策支持的建議」，稱將會同交通運輸部、國家發展改革委和福建省，結合區域經濟社會發展需要、運輸需求和財力狀況等，統籌研究支撐「海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施」納入國家相關規劃。

根據《澎湃新聞》報導，自然資源部表示，代表透過分析福建省在用地用海方面存在的困難，提出將福建區域發展戰略納入《全國國土空間規劃綱要》、支持福建加強要素保障、支持民生工程填海等建議，具有很強的針對性，下一步，自然資源部在相關工作中將充分吸收採納提出的建議，進一步支持福建省高質量發展。

關於支持福建加強要素保障、促進海峽兩岸融合發展的問題，自然資源部指出，2020年4月，會同國家發展改革委聯合印發了《關於梳理國家重大項目清單加大建設用地保障力度的通知》，明確保障國家重大項目用地的範圍，完善相關工作機制，定期梳理需要中央加強用地保障的國家重大項目清單。

▼福建平潭。（圖／CFP）

▲▼福平鐵路平潭海峽公鐵兩用跨海大橋。（圖／CFP）

另外，《東南網》2019年5月曾報導，福建省推出了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，其中提到推進基礎設施聯通，包含推進「台海通道」項目，持續辦好台灣海峽通道研討會，深化研究論證，用好海峽海底光纜。

報導指出，同時，推進長樂至淡水、廈門至金門兩條海底光纜商業運營。推動在電子商務、雲端服務等新領域應用。加密閩台海空直航聯接。推動增開對台航線航班。推動廈門劉五店港區對台開放，推進廈金遊艇雙向直航常態化。加強對台開放口岸基礎設施建設。推進福州琅岐客運碼頭、廈門五通客運碼頭三期建成使用。推動閩台海空航線與“絲路海運”及中歐班列對接。

報導還提到，此外，推進「金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」。推動開展「小四通」對接洽談。借鑒向金門供水模式，發揮民間行業協會和企業作用。推進向金門馬祖通水。堅持做好向金門供水源頭龍湖水庫環境保護，加強輸水管道維護。建設連江官嶺至黃岐輸水管道。推進向金門馬祖通氣。推動供應液化天然氣，發揮西氣東輸三線工程作用。推進向金門馬祖通電。推動通過海纜輸電方式實現電網聯網。推進向金門馬祖通橋。推進研擬廈金大橋和福州連江至馬祖通橋方案。

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自然資源部兩岸融合

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