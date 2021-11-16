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陸央媒公布習拜會談話內容　習近平提兩艘巨輪喻中美地位比肩並行

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（16）日與美國總統拜登（Joe Biden）舉行首次視訊會談。這場近4小時會談結束後，《新華社》搶先公布雙方會談重點內容，包括經濟、軍事、能源等多領域的雙方戰略性、全局性、根本性問題及台灣問題在內的雙方共同關心重要問題，同時，習近平也以兩艘巨輪為喻，強調雙方地位是在同一高度上。

▲▼習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！。（圖／翻攝央視）

▲習拜會開場時，兩人先揮手向對方致意。（圖／翻攝央視）

▲▼拜習會,習拜會。（圖／路透）

▲近4小時的習拜會結束後，雙方各自發出會談內容聲明。（圖／路透）

習近平表示，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業，「這是中美兩國和世界各國人民的共同願望，也是中美兩國領導人的共同使命。」

習近平認為，中美無論在國際上或各自發展上，都需要一個健康穩定的中美關係，「未來50年，國際關係中最重要的事情是中美必須找到正確的相處之道。歷史是公正的，一個政治家的所作所為，無論是非功過，歷史都要記上一筆。希望總統先生發揮政治領導力，推動美國對華政策回歸理性務實的軌道。」

習近平從兩國關係發展經驗及教訓，總結出新時期雙方相處應堅持相互尊重、和平共處及合作共贏三點原則，同時，習近平也呼籲雙方應著力推動展現大國擔當、平等互利交往、以建設性方式管控分歧及加強在重大國際和地區熱點問題協調合作等四個方面優先事項。

習近平強調，中美兩國是兩艘在大海中航行的巨輪，「我們要把穩舵，使中美兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。」

對於以美國為首的西方國家持續針對大陸的人權、民主及政體進行批判，習近平先是介紹中共百年發展進程及戰略意圖，接著提出中國人民愛好和平的基本信念，批評搞意識形態劃線、陣營分割、集團對抗，結局必然是世界遭殃。習近平還呼籲，「冷戰的惡果殷鑒不遠，希望美方把不打新冷戰表態落到實處。」

在台灣問題上，習近平除重申「一個中國」原則及中美三個聯合公報為中美關係政治基礎，還直接當著拜登面前說出台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。」

在政體上，習近平強調，民主不是一種定制的產品，全世界都一個模式、一個規格，「一個國家民主不民主，要由這個國家的人民自己來評判。如果因為實現民主的形式不同就加以排斥，這本身就是不民主的行為。我們願在相互尊重基礎上就人權問題開展對話，但我們不贊成借人權問題干涉別國內政。」

有鑒於中美兩國仍持續在關稅上給予對方打擊，習近平表示，雙方要做大合作「蛋糕」，中方重視美國工商界人士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的「快捷通道」，相信這將進一步促進中美經貿往來、助力兩國經濟復蘇。

習近平呼籲，美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業，「中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，支持世界經濟復蘇和防範經濟金融風險；美方應該重視國內宏觀政策外溢效應，採取負責任的宏觀經濟政策。」

至於拜登在會上的談話內容，《新華社》也截錄了部分重點。拜登指出，雙方應通過開誠布公和坦率對話，增進對彼此意圖的瞭解，確保兩國競爭是公平、健康的，而不會演變成為衝突，「我贊同習近平主席所講，歷史是公正的，美中關係只能搞好，不能搞砸。」

拜登指出，美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定，「美方願同中方相互尊重、和平共處，加強溝通，減少誤解，以建設性方式妥處分歧，在美中兩國利益一致的領域加強合作，共同應對新冠肺炎、氣候變化等全球性挑戰，讓兩國人民都能過上更美好的生活。應該鼓勵我們的年輕一代更多接觸，瞭解彼此文化，從而使這個世界變得更加美好。」

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