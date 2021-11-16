快訊／游錫堃帳號遭冒用詐騙取財　幕僚急報案警方啟動調查程序

▲立法院長游錫堃 。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃16日表示，這幾天有不明人士冒用他的照片與名字，在臉書跟LINE上創立假帳號，甚至還有詐騙取財的意圖，幕僚已經到台北市中正一分局正式報案，此案已進入調查程序，提醒大家請勿受騙。

游錫堃16日下午在臉書表示，這幾天有不明人士冒用他的照片與名字，在臉書跟LINE上創了假帳號，以「個人臉書」的名義要求加好友，並且私訊要他人加Line的帳號，甚至還有詐騙取財的意圖。

游錫堃強調，這些帳號為「假帳號」，不是他的「個人臉書」，也不是他的「LINE帳號」，自己有公開使用的帳號，僅有臉書藍勾勾認證的粉絲專頁，提醒大家請勿受騙。

游錫堃說明，冒名社群進行詐騙的行為，可能違反偽造文書、《著作權法》第91條，還有《刑法》第339條之4的「加重詐欺罪」，會被處1年以上、7年以下的有期徒刑，最高可併科100萬元以下罰金。

游錫堃表示，幕僚已經到台北市中正一分局正式報案，此案已經進入調查程序。

▼游錫堃在臉書表示，這幾天有不明人士冒用他的照片與名字，在臉書跟LINE上創立假帳號。（圖／取自游錫堃臉書）



▼立法院長游錫堃的名字照片遭人盜用開立臉書跟LINE假帳號，特別聲明這款才是本尊帳號。（圖／翻攝游錫堃臉書）