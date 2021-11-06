謝志偉爆氣台獨頑固份子未上榜！　列得罪中國事蹟「立刻將我補進」

▲謝志偉先前曾與拿著台灣獨立旗幟的學生合影。（圖／翻攝謝志偉臉書）

記者蘇晏男／台北報導

中國國台辦昨點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，禁止本人及家屬進入中國及港澳，終身有效。對此，駐德代表謝志偉抗議中方「漏掉我的名字」，彷彿他多年來痛批中共政權都是騙人的，損害他的名譽；他說，「我在此正式向中共政權提出強烈的抗議：立刻將我的名字補進」。

針對中國羅列的「台獨頑固分子」名單，謝志偉6日在臉書表示，昨天看到這新聞，立刻上網搜尋，可是都沒有他的名字，真的只有蘇貞昌、游錫堃跟吳釗燮。他疾呼，「我抗議！我向中共政權強烈抗議！你們怎麼可以漏掉我的名字？」

謝志偉說，自己多年來未改初衷地捍衛台灣主權、民主、自由，痛批中共政權，同時也力挺中國民運、西藏、香港、維吾兒、南蒙古等，「這些還不夠嗎？我有少嗎？」結果竟沒被名列，彷彿他向來都是在騙人，損害了他的名譽與名節，嚴重的話，不排除有人會施加「線民」或「特務」的罪名在他身上。

謝志偉強調，「因此，我在此正式向中共政權提出強烈的抗議：立刻將我的名字補進『台獨頑固分子』名單！」名次他無所謂，寧可墊底也不願被當作臥底。「我別無選擇，我抗議！我抗議！」