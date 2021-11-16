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就愛台東藍！4K觀光即時影像　富山、金樽無敵海景正式上線

▲清晨金樽漁港。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲清晨金樽漁港。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

線上也能東漂，台東4K觀光即時影像新增富山和金樽2個東海岸熱門景點，帶你沉浸式享受台東藍的療癒！民眾可以到台東觀光旅遊網的療癒幸福小棧https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/media/live-camera/list 感受山風與海浪，將想念的台東景致盡收眼底，感受滿滿的幸福。

台東縣政府表示，富山與金樽4K觀光即時影像已在「Taitung Amazing」YouTube平台正式公開上線，採用4K高畫質的規格搭配優美音樂，讓無法到現地遊憩的民眾，也能透過即時影像來一趟線上微旅行。金樽是世界級的衝浪聖地，透過即時影像鏡頭，不僅可以朝聖全台最好的浪，還能見證台灣國際衝浪公開賽的冠軍誕生。富山的即時影像則可以帶領民眾步入東海岸最完整的珊瑚礁潮間帶，捕捉富山漁業資源保育區中，寄居蟹在沙灘上行走及蟹蝦覓食的可愛畫面，感受「台版蘇美島」的熱帶風情。

交觀處處長余明勳指出，台東目前已在多良車站、池上天堂路、杉原灣、金樽及富山5處裝設了4K觀光即時影像，民眾除了在「Taitung Amazing」YouTube平台觀賞，也可以到台東觀光旅遊網的療癒幸福小棧頁面體驗台東療癒系美景。台東4K觀光即時影像上線至今約100天，獲得網友一致好評，瀏覽量突破330萬觀看次數，累計觀看時數41.1萬小時，期望透過提供高品質線上遊覽體驗，推動智慧觀光數位轉型，順應疫情後的新興旅遊型態。

民眾除了可透過鏡頭零時差展現台東真實景致，也可於出遊前預先觀看現地人潮或天氣等資訊，更能在聊天室內與各國遊客互動，交換旅遊心得，讓世界各地的民眾都能在線上東漂，體驗台東的美好。

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