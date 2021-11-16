感人！傘兵秦良丰復健影片曝　父喊話：一定牽著你不會再放手了

▲秦良丰的父親牽著兒子的手陪他練習走路。（圖／翻攝秦天人臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

三年前因漢光演習跳傘受傷的傘兵秦良丰，原本被醫院判定可能終身癱瘓，不過他靠著驚人的意志力重新站起來，近幾年復健狀況相當良好，已能靠著助行器行走。他的父親秦天人日前在臉書PO出一段影片，牽著穿戴外骨骼輔助器材的秦良丰練習走路，並且告訴他「不會再放手了」，感動了許多網友。

秦天人在臉書寫下陪著兒子練習走路的感觸，「牽著你的手練習走，跟你小時候牽著你的手走路時的感覺，那是完全不一樣的境界，以前是很希望我可以快點放手讓你自己走甚至可以跑，現在的我依然希望你可以快點走，但我不會再放手了，不會再放手讓你一個人自己練習了，雖然你說你可以用學步車自己練習，只要可以的話我一定會牽著你的手，這是我對你的承諾」。

秦天人感謝業者業者，新竹福寶科技公司巫董事長南下讓兒子體驗外骨骼輔助器材的練習，也要謝謝好朋友董成偉協理的幫忙牽線，讓良丰有不一樣的體驗課程。

秦良丰傷後重生的故事激勵許多人，總統蔡英文去年於中秋節假期前去探訪對方，發現秦良丰恢復狀況良好，已經可以學習走路，也親自跟他握手，發現他的手是能出力的，而秦良丰也用鍵盤記錄下復健心情「絕對不能輸給自己」。