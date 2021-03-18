傘兵掛「2000m高空」…直升機時速200km狂飛！網驚：只有零下20度

▲傘兵掛2000m高空被目擊民眾錄下。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯一名士兵日前疑似在Mi-8直升機進行跳傘訓練時，不慎失誤讓降落傘和直升機尾部纏在一起，他就這樣連人帶傘掛在約2000公尺的高空中，此時直升機仍不斷向前飛行，估算高空溫度僅有零下20度，士兵可能會嚴重凍傷，而當時的影片也在推特曝光。

根據《The Drive》報導，俄羅斯一名網友在16日上午10時30分左右，目擊一名士兵疑似跳傘失敗，降落傘直接掛在Mi-8直升機尾部，連人帶傘在約2000公尺高空飛行。該名網友立刻錄下現場畫面並表示，「直升機的速度大概是每小時200公里，外面高空的溫度肯定只有零下20度，士兵絕對會嚴重凍傷。」

Video of the Mi-8 helicopter landing the parachutist whose parachute became entangled on the helicopter. 3/https://t.co/aZ1DEADhlh pic.twitter.com/8RZxHpWrLH — Rob Lee (@RALee85) March 16, 2021

據了解，這架Mi-8直升機隨即找地方緩緩降落，而士兵平安落地緊急送醫後，也沒有任何生命危險。

俄羅斯傘兵時常利用Mi-8直升機進行跳傘練習，該架直升機一次可載運32人，有時也會用來載運空降部隊。目前還不清楚事故發生的原因，但報導解釋，跳傘者在遠離飛機之前，降落傘都不會打開，推測可能是士兵從客艙前方跳出，接著就被機身後端纏住；但也有可能是拉開降落傘時失誤纏住。

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