拍完婚紗趕場約炮！特戰夫拋網美妻狂劈腿　下跪認了渣男演很大

▲陸軍特戰蔡姓士官與曾姓網美婚後在外約炮，即使被抓包時下跪道歉，卻仍與多名女子往來，讓曾女火大提告。（示意圖，非新聞當事人／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／綜合報導

蔡姓士官於服役陸軍特戰隊期間，與從事網拍的曾姓網美結婚，不料才在2人拍婚紗時，蔡男就佯稱要趕回營區，與另名女子開房打炮，之後又與其他女子發生性行為，並將性愛影片錄存於手機，2人於事後離婚，蔡男在軍中被記2大過，曾女提告求償50萬元，新北簡易庭判蔡男應賠30萬元。

曾女控訴，與蔡男於2019年5月婚後，短短半年的婚姻裡，她都是在對方反覆欺騙及謊言中度過，當她抓包蔡男手機裡，2019年10月、2019年11月兩段性愛片後，蔡男才在社群平台上PO文，「我對不起我太太，在她不舒服住院的時候，在她工作繁忙的時候，去高雄出差的時候，我都在與別的女性曖昧甚至上床」、「我是個渣男，徹徹底底的渣」。

曾女曾在訊息上質疑蔡男，「想到那天晚上我嚎啕大哭問你的時候，你都說沒有，結果半夜我看到那些你拍得很開心的照片影片。想到拍婚紗那天，你跟我說要趕回營區，我求你多留一點時間，你說不行，結果是去新莊開房間打炮」。

雖然蔡男被抓包時頻頻道歉，但到了法院卻翻臉不認，主張曾女的控訴沒證據，且他退伍後沒收入，還有車貸、卡債要還，賠不出50萬元。

法院依軍隊人評會調查結果，認為蔡男在軍中坦承，於婚後與別的女性發生性行為，且還在曾女面前跪下，並在臉書、IG、Line群發道歉文後，才獲得對方原諒，顯見曾女的控訴並不是毫無根據。

而在2人和好後，蔡男仍和其他女性往來，曾女曾在訊息中抱怨，「受傷的是我，他們為什麼可以當作沒事一樣繼續跟你相處，他們不用道歉？」，蔡男竟回，「在婚後跟我打過炮的，都不是群組的，為什麼要這樣一直扯到群組」，足見蔡男並非真心修復婚姻關係。

曾女提出憂鬱門診紀錄，主張自己受傷極深；但蔡男認為，曾女抓包外遇後，仍與他參加軍中集團結婚，且之後也不斷貼網美照，根本沒甚麼難過。

法院認為，曾女是為顧及在親友前的面子，且也還不想放棄婚姻，才會出席集團結婚，至於網美照，則是為業配保養、化妝品所做的行銷作為，不能因此說曾女沒受傷，考量蔡男經濟能力，判他應賠30萬元。

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