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解放軍首參加「薩彥嶺行軍」　挑戰2天內跨越50公里雪山完成11項考核

▲解放軍對「薩彥嶺行軍」比賽做足準備。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

▲解放軍對「薩彥嶺行軍」比賽做足準備。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

記者魏有德／綜合報導

解放軍4月將首度派出北疆特戰旅士兵赴俄參加「薩彥嶺行軍」雪地作戰比賽項目。據了解，「薩彥嶺行軍」雪地作戰行軍比賽要求參賽國以山地作戰班組（9人）形式參加，2天內在海拔3000公尺的雪山上完成50公里行軍，其間展開包括山地實彈射擊、繩索攀爬、搜尋受困隊員等11個專業課目考核。

▲解放軍陸軍特戰部隊將參加2021年「薩彥嶺行軍」軍事對抗賽。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

▲解放軍陸軍特戰部隊將參加2021年「薩彥嶺行軍」軍事對抗賽。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

《新民週刊》報導，首屆「國際軍事比賽」於2015年8月在俄羅斯境內舉辦，參賽國家僅17個，項目也較少。隨著「國際軍事比賽」國際影響力不斷擴大，賽事改成10國共辦、30多個國家和地區參與競技。2021年舉行的國際軍事比賽，大陸也將承辦其中3項。

「薩彥嶺行軍」作為國際軍事比賽首次拓展的冬季項目之一，此前曾舉行過一屆，當時僅有安哥拉、俄羅斯和塔吉克等國組隊參賽。當時，俄羅斯派出空降兵菁英參賽，並輕鬆獲得冠軍。

▲參賽士兵行軍過程中得完成11項考核。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

▲參賽士兵行軍過程中得完成11項考核。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

解放軍則是對本屆「薩彥嶺行軍」比賽有備而來，派出長年戍守北疆的陸軍第七十八集團軍下轄的特戰旅挑選合適人選展開魔鬼集訓。該特戰旅曾在2019年時準備參加薩彥嶺行軍比賽，由於新冠肺炎疫情取消而作罷，本屆比賽也將是解放軍首度在雪域對外大秀肌肉好時機。

▲「薩彥嶺行軍」要求參賽士兵於海拔3000公尺雪山地行行軍50公里。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

▲「薩彥嶺行軍」要求參賽士兵於海拔3000公尺雪山地行行軍50公里。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

「薩彥嶺行軍」比賽場地設在俄羅斯與蒙古邊界的薩彥嶺山區。由於比賽是在相當海拔高度較高，地形起伏較大的冬季山區內進行，難度非普通地勢的雪原可比，對參賽的士兵而言，是體力、意志力和技能的多重考驗，也是對部隊冬季山區作戰實力的考核。

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