詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

記者高堂堯／南投報導

陳姓老婦接獲自稱「健保局」承辦人來電，指她可能遭詐騙，並透過其指示幫忙轉接165反詐騙電話，陳婦事後覺得怪異，懷疑是否已淪為詐騙集團目標，隔日立即前往中興警分局諮詢查證，所幸經警方協助查詢後皆無財物損失，才鬆了口氣，警方提醒假冒健保局人員高居詐騙電話內容第10名，民眾接獲切勿掉以輕心。

▲陳姓老婦接獲「健保局」電話，偕夫赴派出所求助。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，中興派出所員警林卉筑於11月5日接獲陳婦報案，稱她接到健保局人員電話，告知她於10月18日在台北、桃園等地醫院有申請5、6萬元的健保費，「相當異常，可能已經遭到詐騙」，需要撥打165反詐騙電話諮詢；陳婦剛開始不疑有他，還覺得健保局人員幫忙轉接165電話詢問、陸續協助查證的作法很貼心，最後該員還聲稱她會在下星期接獲相關文件，請她確認。

▲中興警分局員警林卉筑提醒年長民眾，健保局不會直接打電話辦理業務。（圖／記者高堂堯翻攝）

但陳婦放下電話後愈想愈覺得奇怪，跟先生討論電話內容，開始疑懼健保局是否會真會打電話給申請人，於是相偕至派出所諮詢；經林卉筑耐心、逐一詢問是否有財物之損失、有無匯款、操作ATM、提供存款簿等作為，陳婦說都沒有，警方便詳細解釋這是詐騙集團常用手法，2位老人家才放下心中大石，對員警能熱心為民服務、詳細耐心說明詐騙集團詐騙手法，表示非常感激。

中興分局長洪政崴表示，據警政署165全民防詐騙網站8月9日至15日統計，「假冒健保局」高居詐騙電話話術排名第10，而且經分析詐諞集團詐騙手法、對象不斷翻新，請民眾要小心注意；民眾若接到電話告知健保卡「違規使用」、「現在電話幫你做筆錄」、「使用異常」、「有違規紀錄」、「於ＯＯ醫院就診，需申請醫療給付OOO元」等關鍵字時，切勿相信並於同一通來電中進行轉接。



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