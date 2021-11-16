　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

記者高堂堯／南投報導

陳姓老婦接獲自稱「健保局」承辦人來電，指她可能遭詐騙，並透過其指示幫忙轉接165反詐騙電話，陳婦事後覺得怪異，懷疑是否已淪為詐騙集團目標，隔日立即前往中興警分局諮詢查證，所幸經警方協助查詢後皆無財物損失，才鬆了口氣，警方提醒假冒健保局人員高居詐騙電話內容第10名，民眾接獲切勿掉以輕心。

▲陳姓老婦接獲「健保局」電話，偕夫赴派出所求助。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲陳姓老婦接獲「健保局」電話，偕夫赴派出所求助。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，中興派出所員警林卉筑於11月5日接獲陳婦報案，稱她接到健保局人員電話，告知她於10月18日在台北、桃園等地醫院有申請5、6萬元的健保費，「相當異常，可能已經遭到詐騙」，需要撥打165反詐騙電話諮詢；陳婦剛開始不疑有他，還覺得健保局人員幫忙轉接165電話詢問、陸續協助查證的作法很貼心，最後該員還聲稱她會在下星期接獲相關文件，請她確認。

▲中興警分局員警林卉筑提醒年長民眾健保局不會直接打電話辦理業務。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警分局員警林卉筑提醒年長民眾，健保局不會直接打電話辦理業務。（圖／記者高堂堯翻攝）

但陳婦放下電話後愈想愈覺得奇怪，跟先生討論電話內容，開始疑懼健保局是否會真會打電話給申請人，於是相偕至派出所諮詢；經林卉筑耐心、逐一詢問是否有財物之損失、有無匯款、操作ATM、提供存款簿等作為，陳婦說都沒有，警方便詳細解釋這是詐騙集團常用手法，2位老人家才放下心中大石，對員警能熱心為民服務、詳細耐心說明詐騙集團詐騙手法，表示非常感激。

中興分局長洪政崴表示，據警政署165全民防詐騙網站8月9日至15日統計，「假冒健保局」高居詐騙電話話術排名第10，而且經分析詐諞集團詐騙手法、對象不斷翻新，請民眾要小心注意；民眾若接到電話告知健保卡「違規使用」、「現在電話幫你做筆錄」、「使用異常」、「有違規紀錄」、「於ＯＯ醫院就診，需申請醫療給付OOO元」等關鍵字時，切勿相信並於同一通來電中進行轉接。
 

►壯男打第一劑AZ瀕死被救回　簽切結書堅持要打第二劑隔天亡

►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

►疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻　跑山獸爬遍整座山找到他

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！「2年前事件」埋心結
沒吹冷氣電費噴6000元！神人曝神器：秒省5000
好市多熟食區熱量爆表！這款食物「榮登」第一
破「藍鯨遊戲」最終任務　3名小六女集體跳樓
林依晨女兒滿月了！禮盒曝可愛小名
柯文哲批高端「混打實為重打」　陳時中認了！
LIVE／ET午間新聞：遭瑪煞爆打住院10天 男大生首露面最
男同學煮麵「摻大麻油」！2女吃完險喪命
快訊／宇宙人成員宣布結婚！　甜娶8年插畫家女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

新竹大叔隨機潑尿！他停紅燈慘中招　大洗2次整車還是噁騷味

宣傳車佔快車道挨罰1000　罷捷發言人抗罰提告吞敗

遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

快訊／國3中寮隧道車禍！3車追撞4人傷　車流一度回堵3公里

OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

男同學煮麵「摻大麻油」竟喊：調味！2女吃完狂吐險死

影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

新竹大叔隨機潑尿！他停紅燈慘中招　大洗2次整車還是噁騷味

宣傳車佔快車道挨罰1000　罷捷發言人抗罰提告吞敗

遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

快訊／國3中寮隧道車禍！3車追撞4人傷　車流一度回堵3公里

OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

男同學煮麵「摻大麻油」竟喊：調味！2女吃完狂吐險死

影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

劃2049時間表？習近平智囊：統一台灣就是「實現中國夢」

順澤宮神帽有神秘力量！　挪威鐵人伊登靠它狂勝6賽：沒戴我就會輸

價值9.7億珠寶被偷光！義大利盜竊集團「專挑名媛球星」3人吃牢飯

林佑星兒長時間用平板　醫檢出爐「注意力不集中過動症」

「台北信義」VS.吳興陽光屋價差百倍　信義區門牌400萬拿得到

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

中信盃黑豹旗／麗山梁境晟1分打點安打　鶯歌一壘手也按讚

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

卓越保險評比出爐 13家獲獎

社會熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

快訊／抓到了！砸毀單親媽服飾店　2惡煞落網

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

即／男大生轉入普通病房！現況曝光　

張敦量自稱「量寶寶」　同學爆：從小帶頭打人

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

遺書留教室課桌　台中國一女墜樓亡

虎尾KTV鬥毆「議員兒」涉案！爸爸嘆：他去勸和

國10鼎金段追撞！6小客車擠一團

更多熱門

相關新聞

年輕男臨櫃豪領275萬　真實身分曝光

年輕男臨櫃豪領275萬　真實身分曝光

一名徐姓男子日前到岡山區的一家銀行內臨櫃提領275萬元現金，引起行員的注意，懷疑男子遭人詐騙，立刻通報警方到場處理，經盤查了解後，發現原來竟是詐欺車手在臨櫃取款，當場將徐男帶回派出所偵訊，訊後以涉嫌詐欺罪嫌移送偵辦。

網紅熊哥黑歷史曝光　館長也受害

網紅熊哥黑歷史曝光　館長也受害

燁联集團進駐屏東　砸92.8億蓋醫院

燁联集團進駐屏東　砸92.8億蓋醫院

潘孟安冷笑話送暖　陳時中31字回應陽明山嗨唱

潘孟安冷笑話送暖　陳時中31字回應陽明山嗨唱

新竹安養院「瘋狂被訂餐」　火大報警

新竹安養院「瘋狂被訂餐」　火大報警

關鍵字：

詐騙集團老人健保局

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面