「格鬥技尻」反制攔車騎士！網紅熊哥黑歷史曝光　館長也受害

記者張君豪／台北報導

台中瑪莎拉蒂事件後，近來眾多網友將過去行車糾紛事件PO網，提醒大眾注意治安問題。高雄一名練格鬥10多年網紅武友Youtuber 「Crazy熊」上傳影片表示：他日前在暗巷疑似開車太慢，遭一男騎士攔車嗆聲攻擊，直到他的眼鏡被打掉才一套連技回擊，讓對方馬上求饒引發媒體關注。

該網友自稱熊哥、在「Crazy熊戶外極限運動頻道」YouTube頻道PO出行車紀錄器影片表示，一周前晚上開車行經小巷，疑車速慢遭後方20歲男騎士攔車，「他敲我車門很大力，然我就下車，說他有行車紀錄器」





▲高雄騎士攔車打人！他「格鬥連技」尻爆安全帽…對方秒求饒。（圖／翻攝Crazy熊戶外極限運動頻道YouTube）

男騎士嗆聲動手攻擊，連續攻擊3、4拳。原PO也讓騎士攻擊，直到對方一拳將他的眼鏡打歪，他忍無可忍才反擊，「他可能認為我是普通中年大叔」，立刻一個肘擊先打爆安全帽的鏡片，隨後高段掃腿、勾拳攻擊安全帽兩側，再抓住騎士的頭往鏡片部分膝擊。熊哥上船影片強調攻擊是為自衛「習武之人不可以隨意打人要害」。

但熊哥言論也引發網友質疑「練過格鬥技就可以下車打人？」若是對方追究恐形成互毆吃上互控傷害官司；更有武友觀看影片後、認為衝突雙方打架完全沒放力量，質疑「很像是套招博點閱率！」

但影片經眼尖警員認出，這名自稱「熊哥」網紅就是在2017年1月在高雄金獅湖用弓箭獵殺湖裡綠頭鴨、番鴨的那姓男子，事後遭警方以違反《動物保育法》函送法辦。

自稱熊哥的那姓男子爭議事件不只這樁！那男早在2018年8月26日、在其經營的臉書社團散播總統蔡英文乘雲豹裝甲車南下勘災時、張貼偽造雲豹裝甲車國軍駕駛與他的對話，2張LINE截圖指蔡英文要求國軍荷槍實彈及槍枝上膛，那男以偽造圖文質疑「扯爆了！說好的謙卑呢」「難怪不敢下車、荷槍實彈就真的很扯了！」

結果PO文遭總統府和國防部認定造謠，那男涉嫌張貼不實截圖遭到刑事局偵九大隊循線約談、那男到案否認造謠、辦稱是張貼網友轉傳資訊，警方調查調查，發現他是自行修圖偽造上述不實對話造謠罪嫌重大、遭檢警依觸犯偽造文書、侮辱公署罪嫌送辦、後經地檢署認為警方送辦法條有誤、裁定不起訴。

更誇張的是，自稱熊哥的那男早年以「歐陽武」及其他假名行走高雄武術界，更常以開設拳館為由向武友借錢、2009年就曾假稱要開設能源公司邀約沈姓友人投資30萬元、遭友人提告詐欺。

他還曾冒用林姓妻子名義，向中國信託申請信用貸款、遭銀行發現後告上法院，因觸犯最造文書罪判刑。那男曾屢次以各種理由向中南部武友借錢、當對方索討時就以「家裡有事」「猛爆性肝炎發作」等理由拖欠，連館長陳之漢都曾因贊助武術事業借他3萬元討不回來，熊哥日前上傳行車糾紛格鬥片引發各界討論、又讓當年讓武術界聞之色變的「借錢哥」糾紛再度浮上檯面。

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