砸46萬免坐移民監　直擊業者違法賣外國「正版護照」

▲陳姓女經理說，台灣的外僑學校七成學生都是持幾內亞比索護照入學。



圖文／鏡週刊

近來有移民公司透過網路大打廣告，宣稱只要花新台幣46萬元，不用出國、坐移民監，最快1個月就能取得西非國家幾內亞比索護照，並宣稱擁有該國護照不僅可讓孩子就讀外僑學校，也可在國外置產、開戶避稅，好處很多。但本刊調查，市面上這些護照幾乎都是非法取得，甚至還有台灣人持該國護照在泰國被捕，為此，外交部提醒國人，千萬不要購買來路不明的護照，以免惹禍上身。

一位想讓孩子就讀外僑學校的A先生，日前在友人推薦下，與台北「某移民公司」陳姓女經理聯繫，對方在電話中宣稱，不用面試、出國、坐移民監，最快一個月就可取得西非國家幾內亞比索護照，半信半疑的A先生為確保自身權益，特別在雙方碰面時錄影存證。

相約見面這天，A先生在友人陪同下前往某咖啡廳赴約，陳女已等候多時，簡單自我介紹後，便拿出資料說明。陳女自稱入行12年，公司創立至今26年，之前專辦美國、加拿大移民，因為很多客戶想讓子女讀外僑學校，有第二國護照的需求，所以提供額外服務，幫家長解決問題。

▼業者出示剛辦好的幾內亞比索護照，看來跟合法護照沒有兩樣。



陳女強調，申辦他國護照動輒新台幣百萬元起跳，還要坐移民監，但申辦幾內亞比索護照僅需16,500美元（約新台幣46萬元），家長只要提供小孩的照片及戶口名簿、台灣護照影本，不用出國就能取得合法護照。

為強調護照的合法性，陳女還出示一疊護照內頁影本，宣稱客戶持他們代辦的護照，每次都能順利出入境，甚至還說有人因案被限制出境，也是找他們代辦護照才成功出境，沒被海關抓包。

A先生好奇地詢問陳女：「為什麼黃種人持非洲國家的護照出入境，海關不會懷疑？」陳女氣定神閒地回答：「只要說投資移民，海關就不會多問，還有客戶為避稅，用我們代辦的護照在海外開戶、投資，統統沒問題。」

雖然陳女努力推銷，但A先生仍有疑慮，沒有馬上簽約、付錢，表示要與家人討論再決定。為求謹慎，事後A先生致電外交部詢問，外交部回覆，幾內亞比索政府很亂，可能是貪汙的官員跟業者合作，還提醒A先生：「沒聽說過一個月就能夠拿到護照的，最好三思。」

▼移民業者宣稱可代辦「幾內亞比索」護照，還強調是外僑學校首選。



為了釐清真相，本刊記者以電子郵件向外交部相關單位詢問幾內亞比索的移民資訊，外交部回覆表示，要取得該國護照，須在當地合法居留滿5年，間接打臉業者不用出國、最快一個月就能取得護照的說法。

針對相關亂象，另一名代辦業者W先生說，市場上的幾內亞比索護照，多半未依正規方式申請，而是代辦業者與當地使館人員勾結，取得空白護照，再加工篡改資料，看起來跟合法的護照沒有兩樣，但客戶都沒經過國籍規劃程序入籍，等同假護照。

對此，律師林怡君提醒，若有第二國護照的需求，應循合法管道申請，切勿購買來路不明的護照，否則恐涉犯偽造文書罪，之前就有家長為了讓子女就讀外僑學校鋌而走險，不僅差點吃官司，子女也險些被要求轉校；台北市議員徐立信則強力要求主管單位詳查，盡快揪出不肖業者，保障人民權益。



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