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社會 社會焦點 保障人權

綁架分屍女總經理　嫌貼紙條「彰哥車直開，大流通超市前等」

歐陽榕勒斃盧姓女總經理後，在自家浴室將她分屍。

圖文／鏡週刊

18年前，高雄男子歐陽榕因借錢遭拒，將長期金援他的恩人、某建設公司盧姓女總經理殺害分屍，還向盧家勒贖鉅款。警方趁歐陽榕取款時將其逮捕，但他落網後堅稱自己沒犯案，也不願供出盧女下落，直到死者頭七當天，警方提醒歐陽榕最好給盧女一個交代，否則夜晚恐遭怨靈纏身，才成功突破他的心防，替死者申冤。

慘遭殺害分屍的盧姓女總經理，出身高雄鳳山望族，在家族經營的建設公司任職，至於行凶的男子歐陽榕曾是知名紙廠的加工處副處長，1999年因故離職，之後因投資股票失利，又被親戚倒債，背負鉅額債務，同年12月，他向盧女承租店面經營咖啡店，二人因此結識。

不過，歐陽榕的咖啡店隔年就因經營不善關門大吉，賦閒在家的他憑著舌粲蓮花很得盧女信任與同情，深信他只是懷才不遇，還以朋友身分不定期金援數萬到十數萬元，不過，2003年案發前一個月，歐陽榕以投資名義向盧女商借鉅款遭拒，他竟恩將仇報，起了殺人勒贖的歹念。

▼歐陽榕欠下鉅額債務，向盧女借款不成，竟萌生殺機。

歐陽榕（圖）欠下鉅額債務，向盧女借款不成，竟萌生殺機。（東森新聞提供）

同年4月21日中午，盧女告訴家人，要與友人相約吃飯，開車出門後就失去音訊，家人擔心她的安危，當晚隨即向警方報案。隔天上午，盧女二哥接到勒贖電話，表示盧女在他手裡，要盧家準備1,200萬元贖人，還告訴盧女二哥，妹妹的車鑰匙放在大哥開的醫院旁，車子則停在某處的麥當勞停車場，藉此讓盧家相信綁票的真實性。

經過討價還價，綁匪最後同意800萬元成交，並允諾給盧家兩天時間準備贖金。警方則利用這段期間，積極過濾盧女的交往背景及通聯紀錄，發現歐陽榕常打電話給她，當天約盧女吃飯的也是他，因此認定歐陽榕涉有重嫌，但因人質生死未卜，不敢輕舉妄動，只好派人在他的住處附近觀察，並在對面空屋架設攝影機，監控歐陽榕的動態，希望掌握人質的下落。

▼盧姓女總經理長期金援歐陽榕，卻反遭恩將仇報、殺害分屍。

盧姓女總經理（圖）長期金援歐陽榕，卻反遭恩將仇報、殺害分屍。（翻攝畫面）

此外，警方也對歐陽榕展開監聽及跟蹤，發現他4月25日上午假冒女子聲音，致電詢問盧家錢準備好了沒？隨即開車到國道十號鼎金系統交流道一處限速標誌桿，貼上指示字條，然後回到黃姓女友位於澄清湖畔的大樓住處。警方尾隨拍照後，趨前查看字條內容，發現正面寫著「盧」字，背面則寫著「彰哥，車直開，經過8個紅綠燈，大流通超市前等。10分鐘給你，速！」

當天下午，歐陽榕再用插有盧女SIM卡的手機與盧家聯絡，要求她的家人在鳳山五甲、國泰路口交付贖款，但他卻遲遲未現身，之後再度聯絡家屬，變更贖金交付地點及時間，警方見時機成熟，趁他返家換騎另一輛機車時，將他逮捕，並在他身上搜出盧女的SIM卡。


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