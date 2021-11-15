批高端混打如國王新衣被戳穿　黃珊珊：政府本不該只押寶在國產疫苗

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心12號宣布，接種高端疫苗的民眾，如果要出國，可以混打國際上認可的AZ、BNT、或莫德納。對此，台北副市長黃珊珊表示，政府本不該只押寶國產疫苗，當時70萬個高端接種者，應有許多人是害怕疫苗短缺，「原來人民的健康安全還不如國產疫苗的商業利益，現在也只是打回原形而已！」

黃珊珊指出，施打國際認證的疫苗，是大家已經呼籲了半年的事情，也是台北市政府自編預算準備買第三劑的主要原因，因為台北市民為國際城市，商務往來頻繁，市民國際化程度高，「我們不可能拿市民權益開玩笑，這是非常簡單的邏輯，國王的新衣終於在今天被揭穿了！」

黃珊珊表示，高端疫苗不被國際主要國家普遍認證，所以中央開放高端接種者可以再混打其他疫苗，每個人要打四劑才能順利出國，政府已經買了500萬劑高端，現在只施打70幾萬劑，其他可能都沒有銷路了，「國家用盡全力開綠燈的疫苗，結果竟然如此收場，令人不勝唏噓！」

對於高端疫苗，黃珊珊表示，沒人想唱衰高端、搞對立撕裂，再說一次，大家都支持國產疫苗與生技產業，但是新冠肺炎這樣的世紀病毒，改變了全世界的生活方式，國際認證的疫苗護照要求是必然的趨勢。

黃珊珊指出，政府本不該只押寶在國產疫苗，現在到貨的捐贈疫苗比政府購買的還要多，高端又變成滯銷品，整體政府的疫苗政策混亂不堪，如果沒有捐贈的疫苗，國內到現在還是疫苗短缺，當時70萬個高端接種者，應該有許多人是因為害怕疫苗短缺。

黃珊珊表示，結果現在打完兩劑高端，還得追加兩劑非高端，「原來人民的健康安全竟然還不如國產疫苗的商業利益，現在也只是打回原形而已！」