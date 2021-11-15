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逾70萬高端者可混打疫苗　柯文哲：學術上叫「白打了」

▲台北市長柯文哲進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因需出國，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納等疫苗，引發不少人批評，但接種高端疫苗的立委高嘉瑜認為是「賺到了」。台北市長柯文哲15日提到，本來想著有70萬多萬的臨床三期受試者，但如果要重打疫苗，這70幾萬人在學術上叫「白打了」。

新黨台北市議員李慶元15日於台北市議會市政總質詢提到，高嘉瑜稱打高端疫苗的民眾可再補打2劑疫苗是「賺到了」，這究竟是「賺到了」還是「白打了」？還是民眾成為了「高端混打其他疫苗的實驗白老鼠」？

柯文哲回應，當時在打高端時，他就想說有70幾萬個臨床三期者，可是要再重打疫苗必須控制，不然未來沒有數據可以分析，「這等於70幾萬（人）在學術上叫『白打了』。」

潘懷宗表示，那未來出問題要誰負責？柯文哲認為，如果是緊急使用授權（EUA）的部分，是國家要負責，因為當時高端可以打到超過70萬人，是政府用緊急使用授權，所以國家要負責任何副作用。

最後，潘懷宗提及，指揮中心講過，目前高端混打其他疫苗還在實驗階段，不知道結果會怎麼樣？台北市衛生局長黃世傑說，這時候就有模糊地帶。

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