台灣之光！女歌星鄧麗君「紅遍北韓」　歌壇典範被印成郵票吸引觀光

▲北韓曾於1996年製作印有鄧麗君肖像的郵票。（圖／翻攝自朝鮮經貿文化情報DPRK粉專）

記者羅翊宬／綜合報導

北韓（朝鮮）與台灣的距離並不遙遠，然而雙方恐未曾真實互相瞭解過彼此！北韓所成立的對外半官方組織「朝鮮經貿文化情報DPRK」日前在粉絲專頁稱，受到全球政治影響，台灣部分朋友受限於美國、日本、南朝鮮（南韓）媒體刻意醜化與造謠，因此影響對朝鮮的正確認識。

「朝鮮經貿文化情報DPRK」今（15）日在臉書上傳一張1996年的郵票，只見上頭寫著的正是「華人歌星鄧麗君」，而朝鮮郵票（조선우표）字樣的上方，就是台灣知名傳奇女歌星鄧麗君的肖像。

粉絲專頁解釋箇中緣由，原來是因為當時北韓（朝鮮）的郵政單位看準了1980至1990年代風迷華人歌壇鄧麗君的高人氣，才將鄧麗君做為郵票封面，以求吸引華人觀光客購買。

粉絲專頁指出，其實鄧麗君在北韓（朝鮮）是名家喻戶曉的歌星，華人遊客在境內搭乘遊覽車時，除了能收聽當地的歌曲與音樂外，還能聽到導遊所放的鄧麗君歌曲，不但有漢文版，甚至有被翻唱成韓文（朝鮮文）的版本，如此稱為「台灣之光」當之無愧。

▲韓星厲旭翻唱鄧麗君《月亮代表我的心》



其實，不管在北韓（朝鮮）、亦或是南韓，鄧麗君做為演唱華文歌曲的女歌星，直至今日依舊擁有不凡的高人氣，光是其歌曲《甜蜜蜜》就有相當高的傳唱度，許多韓國流行音樂歌星，如Super Junior的厲旭等人都曾翻唱過《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》，許多韓星來台灣開演唱會、或是面對華語粉絲時，很常翻唱鄧麗君的歌曲，而南韓的廣播電台也常播放、甚至有當地聽眾點播鄧麗君的歌曲。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast