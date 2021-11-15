《智異山》山林大火真實上演！火勢燒5個小時才撲滅...起火原因曝

▲南韓江原道襄陽郡14日晚間傳出山林大火。（圖／襄陽郡廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓氣候較為乾燥，時不時就傳出山林大火，由全智賢、朱智勳所主演tvN韓劇《智異山》在第8集中就提到山林大火，沒想到劇中情節真實上演！江原道襄陽郡某座後山因焚燒垃圾不慎而起火，消防當局緊急構成防火線，疏散鄰近民宿旅客避難。

根據韓媒《News1》，江原道消防本部今（15）日表示，江原道襄陽郡西面長承里居民活動中心的後山從14日晚間9時59分開始起火燃燒，當局出動山林守護員、消防人員、隸屬軍隊的特殊滅火隊等共314名人力、205台的車輛與裝備等前往救援，主要火勢經過2個小時10多分，才於隔日凌晨0時10分被撲滅，直到凌晨3時，才結束整個滅火行動。

火勢逐漸往山頂擴散，消防當局緊急往附近民宅的方向構築一條防火道，而火勢一路往民宿擴散，居住在民宿內的旅客只好緊急疏散避難，不過當局並未緊急下令疏散當地居民。

消防當局估算，此次山林大火共有0.5公頃土地被焚燒，大部份為私有林地，所幸目前未傳出人員傷亡。根據警消所掌握的調查結果，研判是因為焚燒垃圾時不慎才導致起火，很有可能是住在附近的居民再焚燒生活用垃圾時不慎所致。

警方表示，焚燒垃圾的居民並非故意縱火。

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