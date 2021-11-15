陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

▲趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）（中）與夫人（左）率團訪台，期間會見總統蔡英文稱宏台是真朋友。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅15日在記者會上回應，民進黨當局慣於製造國際支持的假象，只不過是自欺欺人的把戲。

趙立堅表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，堅持一個中國原則，是國際大義、人心所向、大勢所趨。台灣民進黨當局慣於製造國際支持的假像，為其「台獨」分裂行徑撐腰打氣，只不過是自欺欺人的把戲，改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。

在會上，趙立堅還對布林肯近日稱「美國有確保台灣有能力自衛的承諾」作出回應。他嚴正強調2點，「第一，美方40多年來在台灣問題上的表述已經走樣、走味、倒退，背離了中美建交時美方與中方達成的共識。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，這是中美兩國的重要政治共識，也是中美關係的政治基礎。所謂『與台灣關係法』也好，所謂『對台六項保證』也罷，他們純粹是美國國內一些勢力炮製出來的，都與中美三個聯合公報背道而馳，實質上是將美國國內法另加於國際義務之上，是非法、無效的。」

他進一步表示，第二，一段時間以來，民進黨當局和「台獨」分裂勢力推行「去中國化」，搞「一中一台」、「兩個中國」，勾連外部勢力大搞謀「獨」挑釁活動，這是台海和平穩定的最大威脅，也是當前台海局勢緊張的根源，「我想強調，中國統一是不可阻擋的歷史潮流。堅持一中原則也是國際社會普遍共識，一切為『台獨』撐腰打氣的行徑，都是對中國內政的干涉，都不利於維護台海和平與穩定。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。」

另外，拜登跟習近平的視訊峰會明日將登場，但根據了解，美國與台灣也將舉行資深官員對話，針對區域安全、兩岸關係、還有軍售進行「美台政治軍事對話」還有「國防檢討會談」。趙立堅回應，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫；也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何挾洋自重，以武拒統的圖謀和行徑都必將失敗。