　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）（中）與夫人（左）率團訪台，期間會見總統蔡英文稱宏台是真朋友。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅15日在記者會上回應，民進黨當局慣於製造國際支持的假象，只不過是自欺欺人的把戲。

趙立堅表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，堅持一個中國原則，是國際大義、人心所向、大勢所趨。台灣民進黨當局慣於製造國際支持的假像，為其「台獨」分裂行徑撐腰打氣，只不過是自欺欺人的把戲，改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。

在會上，趙立堅還對布林肯近日稱「美國有確保台灣有能力自衛的承諾」作出回應。他嚴正強調2點，「第一，美方40多年來在台灣問題上的表述已經走樣、走味、倒退，背離了中美建交時美方與中方達成的共識。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，這是中美兩國的重要政治共識，也是中美關係的政治基礎。所謂『與台灣關係法』也好，所謂『對台六項保證』也罷，他們純粹是美國國內一些勢力炮製出來的，都與中美三個聯合公報背道而馳，實質上是將美國國內法另加於國際義務之上，是非法、無效的。」

他進一步表示，第二，一段時間以來，民進黨當局和「台獨」分裂勢力推行「去中國化」，搞「一中一台」、「兩個中國」，勾連外部勢力大搞謀「獨」挑釁活動，這是台海和平穩定的最大威脅，也是當前台海局勢緊張的根源，「我想強調，中國統一是不可阻擋的歷史潮流。堅持一中原則也是國際社會普遍共識，一切為『台獨』撐腰打氣的行徑，都是對中國內政的干涉，都不利於維護台海和平與穩定。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。」

另外，拜登跟習近平的視訊峰會明日將登場，但根據了解，美國與台灣也將舉行資深官員對話，針對區域安全、兩岸關係、還有軍售進行「美台政治軍事對話」還有「國防檢討會談」。趙立堅回應，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫；也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何挾洋自重，以武拒統的圖謀和行徑都必將失敗。

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
李明依開頸椎「多花23萬」怒槓健保署　院方打臉
爆紅法鬥「身體抖2下去世」　姐淚：連叫都沒有
滴妹被抓包「開箱盜版商品」！　道歉認了
台中4煞狂砸賓士！跳車頂全景天窗猛敲　網驚：全民瘋球棒
快訊／高雄國賓將熄燈！　確定重建新大樓
陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答
台中服飾店遭砸潑漆！　單親媽哭求：誰來保護我們
祖孫遭輾斃！爸替1歲女兒蓋衣物「遮破碎身軀」　最後一面鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

香港導盲拉拉「被丟下鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：在訓練狗狗

北交所首日10支新股大漲　餘股多數下跌...德瑞鋰電漲18.23%居首

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

陸PPI與CPI剪刀差再擴大　統計局：保供穩價措施效果逐步顯現

陸自然資源部：研究「兩岸融合發展重大交通設施」納入規劃

5歲男童罹白血病「治療超痛苦」　笑問媽媽：死了是什麼樣子？

1杯110元！　陸「高鐵奶茶」日售3000杯...網吐槽：口感一般

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

香港導盲拉拉「被丟下鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：在訓練狗狗

北交所首日10支新股大漲　餘股多數下跌...德瑞鋰電漲18.23%居首

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

陸PPI與CPI剪刀差再擴大　統計局：保供穩價措施效果逐步顯現

陸自然資源部：研究「兩岸融合發展重大交通設施」納入規劃

5歲男童罹白血病「治療超痛苦」　笑問媽媽：死了是什麼樣子？

1杯110元！　陸「高鐵奶茶」日售3000杯...網吐槽：口感一般

陳庭妮為戲忍痛送走愛犬　「淚灑錄音室」曝電影幕後辛酸

國中軟聯／舅舅邱辰是偶像　龜山李誠軒心臟變大顆

女嘉賓《RM》錄一半哮喘發作「中斷錄影」！劉在錫：拍攝前狀況不好

元宇宙、電動車成台股新主流！專家：攻萬九非難事　護國三山將發威

史詩級崩盤來了！傳奇投資人怒轟聯準會：對通膨裝瞎

天使哈士奇排隊等刷牙　見同伴離開「自動遞補」媽笑：你刷過了

中信盃黑豹旗／磐石左投林保佑對西苑2K最速127　可惜抽筋退場

日月光獲道瓊永續指數半導體業最高分　連續六年同產業分數第一

Jennie露肚裝好貼藏不住窈窕曲線　Lisa不畏撞衫也拼了

卡達機場逼女乘客「接受侵入性檢查」　受害者擬提告

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

大陸熱門新聞

好兄弟突病危！9男「花光存款」讓他治療

「相戀10年陪你結婚」伴郎揭驚人真相

19歲嫩妹遭外送員殘忍殺害！竟因一杯奶茶

羊肉店老闆偷「加料」！3客人被驗出吸毒反應

尪死在小三家　人妻甩公公一巴掌

19歲正妹遭外送員割喉亡！起因竟是一杯奶茶

直播主「試睡凶宅」24小時後拍賣 每坪20.65萬引5萬人圍觀仍流標

18歲網紅每天健身吃20顆雞蛋　雙腿硬梆梆嚇就醫原因曝

外送員不爽餐點送進社區　一路當球踢

北京證交所今開市！首日81支股票可交易

外交部記者會台灣成熱點　發言人連3答：堅持一中原則

亡妻屍骨被盜走　警一查已配冥婚他崩潰

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

在家做飯鐵鍋炒出龍捲風　網：小當家是你

更多熱門

相關新聞

宏國總統結束訪問行程　14日晚間搭機離台

宏國總統結束訪問行程　14日晚間搭機離台

宏都拉斯共和國總統葉南德茲伉儷率領的訪問團今晚搭機離台，參訪團訪台期間除會見總統蔡英文，隨行的外交暨國際合作部長羅薩雷斯，也獲得外交部頒贈「大綬景星勳章」。

蔡英文自爆「最愛宏都拉斯咖啡」　宏國總統加碼推銷這水果

蔡英文自爆「最愛宏都拉斯咖啡」　宏國總統加碼推銷這水果

台宏建交80週年　蔡英文：患難見真情的朋友

台宏建交80週年　蔡英文：患難見真情的朋友

宏都拉斯總統訪台　3子女都在台灣工作求學

宏都拉斯總統訪台　3子女都在台灣工作求學

宏都拉斯總統晚間抵台訪問　將與蔡英文會晤

宏都拉斯總統晚間抵台訪問　將與蔡英文會晤

關鍵字：

美台中台中美趙立堅宏都拉斯

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

即／北市砂石車撞機車！　騎士、乘客遭輾斃

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面