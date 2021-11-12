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宏都拉斯總統晚間抵台訪問　將與蔡英文會晤

總統蔡英文出席宏都拉斯共和國葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統伉儷訪華軍禮歡迎儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文出席宏都拉斯共和國葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統伉儷訪華軍禮歡迎儀式。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

我中美洲邦交國宏都拉斯將於28日舉行總統大選，而在野黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）已表態，若當選將與中國建交，形同將與台灣斷交；而現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）則在12日晚間抵台訪問，並規劃13日與總統蔡英文會晤。

宏都拉斯月底將舉行總統大選，不過備受關注的是，先前在野黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）已表態，如果順利當選，將會與中國建交，言下之意屆時將與台灣斷交，這也掀起國內擔心台灣再失去邦交國的討論。

不過，現任總統葉南德茲在12日晚間約7時40分左右，搭乘專機抵達台灣訪問。對此，外交部表示，推動元首互訪有助增進我國與友邦邦誼，深化兩國關係，也一向是外交部的重要工作；今年適逢台宏兩國建交80周年，雙方均推動一系列慶祝活動。

事實上，葉南德茲曾在2016年時訪問台灣，當時與總統蔡英文簽署聯合聲明，期盼持續深化及擴大各項合作關係，共創兩國人民福祉與經濟繁榮；而蔡英文也在2017年時前往宏都拉斯訪問。

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