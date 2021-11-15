疑買完菜回家…北市嬤載1歲孫女「遭砂石車輾過」！屍骨分離慘死

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市士林區延平北路中正路口15日上午發生一起嚴重車禍！一輛由51歲張姓駕駛開的砂石車沿中正路西向東行駛，因不明原因與一輛機車發生碰撞，砂石車當場輾過機車騎士、後座乘客（57歲陳姓阿嬤、1歲蕭姓女嬰），造成2人死亡。

▲▼北市砂石車撞機車！ 祖孫2人當場遭輾斃。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

由於死者死狀悽慘，現場屍塊散落一地、屍骨分離，警方一度無法確認小孩年紀、性別，而機車上還留有買菜的食物。詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。