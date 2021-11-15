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茼蒿「3天3價」民哀嘆！　陳吉仲：跟全世界比台灣蔬果供應量穩定

▲▼茼蒿。（圖／台北市政府衛生局提供）

▲游淑慧公開私訊提到民眾怨茼蒿3天3種價錢。（圖／台北市政府衛生局提供）

記者許展溢／台北報導

台北市議員游淑慧11月13日在臉書發文表示，媽媽們叫苦連天，貼出一張對話截圖提到，去黃昏市場買菜茼蒿菜「3天3價」，批政府吃的肥肥、裝得槌槌。農委會主委陳吉仲今（15日）表示，跟全世界比台灣蔬果供應量都非常穩定。

游淑慧不滿發文指出，「大賣場擺個平價專區來解決通膨的經濟部長，為外國萊豬辯護的農委會主委，愛喝紅酒的衛福部長，官啊～爽用特別費、出入有司機、喝別人買單的紅酒…… 怎麼會關心蔥1斤多少錢？」該貼文民眾說，「所有菜都一樣，最貴的是高麗菜，葉菜類更不用說！我買1顆小小高麗菜、3包鴻喜菇、1塊薑、5顆茼蒿400元。」

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▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，跟全世界比台灣蔬果供應量非常穩定。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲今出席2021年農業生態系服務研討會後對此回應，都會觀察北農果菜批發市場成交量，現在季節生產都很穩定，每一天都有1500至1700公噸供應，平均價格落在36、37元，農民跟農委會責任就是穩定供應所有蔬果給全國消費者。

有媒體追問菜價不算貴？還算合理？陳吉仲說，「跟全世界來比我們蔬果供應量非常的穩定，價格波動區間各位都可以看出來」，最後強調，農委會就是要確保所有供應量都非常穩定。

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