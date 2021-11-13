「食安沒有以公投決定的」　民進黨反美豬「六大重點一次看」

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投意見發表會13日登場，民進黨在發表會後立即整理貼出反美豬案的反方6大重點一次看，指出萊劑安全容許量已有國際標準，若不按照國際規則，台灣將很難被國際組織接受，若公投通過，台灣將對國際失去誠信，且全世界處理食安幾乎沒有以公投來做決定的，重申「美豬議題，是台灣經貿重要的一步」。

民進黨臉書貼出「反美豬案，六大重點一次看」，整理在意見發表會中，反方代表農委會主委陳吉仲的說法重點，直指現在全世界已經有109個國家允許萊豬進口，包含11個CPTPP會員國。

民進黨強調，萊劑安全容許量已有國際標準，不按照國際規則，台灣很難被國際組織接受。若反美豬公投通過，將會對國際失去誠信，且全世界處理食安幾乎沒有以公投來做決定的，再度重申「美豬議題，是台灣經貿重要的一步」。

▲民進黨整理陳吉種說法，提反美豬六大重點。（圖／翻攝民進黨臉書）

民進黨同時將反美豬公投反方重點整理成圖表，內容包括：

一、去年8月宣布開放萊豬，國民黨恐嚇台灣豬價會崩盤，結果國內豬價創下20年來最好成績。

二、台灣進口豬肉，主要來自西班牙、美國、加拿大等國，只有美國出口萊豬到台灣。因此國民黨反萊豬就是在反美豬。

三、因為配套措施完整，所以市場上沒有美豬的需求，我們連一公斤、一塊萊豬都沒有進來。

四、2012年國民黨開放萊牛進口，國人每人每年食用美牛是美豬的4倍。9年來，至今未因萊劑發生食安問題。

五、現有109國允許萊豬進口，包含11個CPTPP會員國。萊劑安全容許量已有國際標準，不按照國際規則，台灣很難被國際組織接受。若公投通過，對國際失去誠信。

六、食安是科學問題，不是政治問題，全世界處理食安幾乎沒有以公投來做決定的。國民黨卻利用公投進行政治操作。

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