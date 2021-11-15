時力挺反萊豬、藻礁公投挨酸智力13歲　陳吉仲：很樂意再說明

▲陳吉仲表示，很樂意再跟有疑慮的人說明。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

時代力量支持反萊豬、護藻礁和挺公投綁大選3項公投案，籲大眾投下「同意」，行政院政務委員張景森對此稱「集體智力只有13歲」。農委會主委陳吉仲今（15日）表示，很樂意跟有疑慮的人說明。

張景森這番話讓中南部反空汙團體昨天北上開記者會怒批，更宣布不排除要在公投前發動遊行。藻礁公投領銜人潘忠政重批，民進黨不再有理想，形同要進入癡呆的老人。對於張景森嘲諷時力是「一群聰明優秀的年輕人，集體的智力卻只有13歲」，潘忠政說，「 13歲正在成長的智力，還是比已經老年癡呆的民進黨好太多了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲今出席2021年農業生態系服務研討會，被問此事回應，自己其實跟時代力量很多朋友都非常好，很樂意再次跟時代力量或所有社會大眾對這4大公投有疑慮的，很樂意再做說明。他會中更提到，藻礁公投反對的跟贊成的兩邊都是生態系的好朋友，「藻礁很複雜，不是簡單的議題」，坦言「很困難、很困難」。

另外，媒體問反萊豬公投意見發表會給自己打幾分？陳吉仲說，其實自己的責任就是把事實跟所有全國國人報告清楚，這也是他的工作，倒是以身為整個執政的一員感到驕傲，甚至以總統蔡英文帶領的台灣的國家隊為榮，因為所有全國國人都辛苦的在這塊土地上打拼，「我們當然要讓台灣可以走出去，可以讓台灣永續發展，我們有責任把所有事實跟社會大眾說明清楚。