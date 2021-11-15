民怨茼蒿3天3價、蔥一把400元　她公開對話點名5人：誰發大財？

記者黃翊婷／綜合報導

台北市議員游淑慧在臉書PO出一段對話，表示有民眾向她陳情，這幾天黃昏市場菜價飆漲，光是茼蒿菜就3天3價，從一斤80元漲到120元，婆媽們都在罵政府只顧選舉，不關心人民之苦。

▲有民眾向議員陳情菜價飆漲。（資料照／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

陳情民眾聲稱，這幾天去黃昏市場買菜，茼蒿菜3天3價，從一斤80元到隔天一斤100元，第三天甚至漲到120元，搞得大家哀鴻遍野，「好多阿桑在罵政府都不關心人民之苦，只知道考選舉」，而且所有的菜都一樣，最貴的是高麗菜，葉菜類更不用說，「我買1顆小高麗菜、3包鴻喜菇、一塊薑、5顆茼蒿400元，誇張吧？」

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游淑慧13日在臉書公布這張對話截圖並表示，「物價有沒有上漲？媽媽們叫苦連天，官員呢？吃得肥肥，裝得槌槌。賣童書也要打統編的行政院長，不吃滷肉飯、以為麵線還是20元的主計處長，大賣場擺個平價專區來解決通膨的經濟部長，為外國萊豬辯護的農委會主委，愛喝紅酒的衛福部長，爽用特別費、出入有司機、喝別人買單的紅酒，怎麼會關心蔥1斤多少錢？股市飆上17000點，誰發到大財？誰酒池肉林？」

▼▲部分網友表示有感菜價變貴。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧，下同）

不少網友也在文章底下留言抱怨，「最近真的菜價貴好多，沒有颱風、水災不知道是貴什麼意思」、「自從五倍券出來，什麼東西沒有越漲越高」、「沒錯！就連黃昏市場的菜都吃不起了」、「蔥一把400元見鬼了」。

還有業者表示，「今年的菜價真的很貴」，早餐店要用的生菜、小黃瓜跟番茄，整年價格都很高，生菜一斤119元，番茄最貴來到80多元，只有小黃瓜將近40元，比較沒有那麼貴。但在一片罵聲中，也有另一派網友表示並沒有感到菜價高漲，「會嗎？最近菜價很便宜呀，這位陳情的民眾真的有去菜市場嗎？半個月前還在東湖市場遇到議員，我是真的有去菜市場的人。」

▼也有另一派人覺得菜價沒變貴。