前農委會主委批政府為萊豬騙國人！　陳吉仲駁：完全不是事實

▲對於陳保基投書，陳吉仲強調完全不是事實。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

中選會11月13日舉行「反萊豬」公投電視說明會，前農委會主委陳保基投書媒體怒批，政府用抹黑手法欺騙人民，混淆議題，農委會主委陳吉仲今（15日）反駁完全不是事實，提供的數據都是有根據也實際，白紙黑字都講很清楚。

陳保基質疑美國不是CPTPP成員，政府卻一再以此理由稱拒絕美國要求會影響台灣加入CPTPP，批政府完全不負責任。陳吉仲今出席2021年農業生態系服務研討會，會前受訪對此回應，完全都不是事實，並說明「提供的都是實際的數據的根據」，接著舉例前總統馬英九2012年開放萊牛肉品進來，到現在吃了近40萬公噸，每人每年吃了2.7公斤，比消費者可以吃到的美豬0.7公斤還多。

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陳吉仲表示，這些都是公開的統計數據，自己所提供的都是可以完整並具體有根據的給所有國人看，比如CPTPP有30個章節，中英文章節版本都有，章節第7章講很清楚，所有會員國在食品安全跟動植物防檢疫措施要遵守國際規範，白紙黑字都講很清楚，「所以我們責任是把事實跟民眾宣導，期待大家12月18日投下不同意票。」

媒體問公投意見發表會給自己打幾分？陳吉仲說，其實自己的責任就是把事實跟所有全國國人報告清楚，這也是他的工作，倒是以身為整個執政的一員感到驕傲，甚至以總統蔡英文帶領的台灣的國家隊為榮，因為所有全國國人都辛苦的在這塊土地上打拼，「我們當然要讓台灣可以走出去，可以讓台灣永續發展，我們有責任把所有事實跟社會大眾說明清楚。」