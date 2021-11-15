驚險瞬間曝！騎士「自殺式鑽車」倒公車旁　網怒轟：想早點升天？

記者陳羿妏／綜合報導

台中一名機車騎士11日行車過程，疑因車速過快、未能保持安全距離，整個人煞車不及，倒在貨車、公車間的窄縫，差一點就要被輾過。對此，整個驚險瞬間也被後方行車紀錄器全程拍下，並上傳至臉書粉專「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」，網友看完紛紛罵爆，直呼「是想早點升天？開在你旁邊的車很倒楣」。

▲騎士疑因煞車不及，整個人鑽進縫兩車中間，差點命喪輪下。（圖／翻攝臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心，下同）

透過畫面可以看到，這起事件發生在11日傍晚5時許，該名騎士行經中清路二段、四平路交岔路口時，見前方的小貨車減速，疑因煞車不及，想用雙腳保持速度，結果整個人先是擦撞到小貨車後方，接著撞到右側的公車，倒在窄縫當中，而在後方的小客車駕駛見狀，發現公車仍在移動，則趕緊按鳴喇叭示警，所幸騎士後來有緩緩起身，沒遭輾過，驚險逃過一劫。

不過，整起過程全被後方車輛以行車紀錄器拍下，上傳至臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」，網友看完紛紛留言「是想早點升天？開在你旁邊的車很倒楣」、「兩位無辜駕駛差點，因為騎士智障行為，捲入官司」、「部份騎士缺乏危機意識，前面煞車自己也應該先減速，看過左右兩旁都安全才超車。而不是不煞車直接繞過，因為你沒辦法在1/4秒內看到旁邊有沒有車已經追上來，就算看到你也不夠時間躲了。沒被公車輾過是他命大，輾了就可以說再見。」「夾縫中生存」、「又是一個雞腿換駕照的了」、「判斷錯誤」。

▼騎士隨後緩緩起身，驚險逃過一劫。