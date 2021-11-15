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國一女兒迷手遊　抗拒補英文！媽見「搜尋紀錄」傻眼…網：是警訊

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲國一女兒抗拒補習英文，圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

有些家長會替小孩鋪好未來的道路，認為「我們是為你好」，缺少與孩子溝通，因此造成意見不合的狀況，一名媽咪發現就讀國一的女兒最近沉迷手機遊戲，抗拒補習英文，正想要上網詢問其他家長的意見，沒想到意外看到女兒的搜尋紀錄，讓他又氣又好笑，貼文引起網友們討論。

媽咪在臉書「爆廢公社」發文，昨天晚上正苦惱著，讀國一的女兒最近都沉迷手機遊戲，忽略課業，還很抗拒補習英文，早上起床時想上網訊問其他家長的意見，怎料打開手機，發現女兒的歷史搜尋紀錄出現，「不敢跟家長溝通」、「什麼方法可以說服父母」、「一定要學好英文嗎」、「補習無公用」等字樣，媽咪笑說，「我家小鬼頭竟早我一步」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友建議媽咪要跟小孩溝通。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，網友紛紛建議原PO要跟小孩溝通，「難怪小孩會抗拒，這家長太可怕了」、「我朋友跟他女兒的相處模式，是先把他當同齡朋友跟他聊他想要的，再一起協調彼此都好的方法」、「好好溝通，找出癥結所在」、「我覺得比起英文補習，不敢跟家人溝通這件事比較嚴重」、「孩子會畏懼逃避跟父母溝通看來家庭教育需要改善，家應該是一個避風港，不是孩子的壓力來源」。

有網友認為，若孩子不喜歡就不要勉強，「其實學任何東西都一樣，要讓您女兒自己產生興趣，否則都是痛苦」、「不愛讀書就不要逼了，真的浪費錢而已」。也有網友分享，「可以讓小孩多看一些國外的實況或影片，有興趣的話，會學的會很快喔」、「你應該是找方法勾起小孩興趣不是用強迫的」。

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關鍵字：

教育小孩爆廢公社溝通

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