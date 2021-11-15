為何每次地震「北市都信義區最搖」？　原因曝光

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記者陳俊宏／台北報導

14日晚間9時5分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.3地震，台北市以信義區的3級震度最大。有網友納悶直呼，為何每次地震，信義區都是比台北市其他地區搖晃？對此，氣象局曾解釋，信義區地質是屬於比較鬆軟的泥層，所以會有放大效應。

根據氣象局地震報告，這起地震震央位於宜蘭縣政府東南方24.6公里，靠近南澳，位於宜蘭縣近海；震度部分，宜蘭、新北、台北、台中、桃園3級；花蓮、新竹、南投、苗栗、雲林、嘉義縣、新竹、彰化2級；台東、嘉義市1級。

▼10/14 21:05規模5.3地震。（圖／氣象局）



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▼震度圖。（圖／氣象局）



地震中心技正林昭儀說明，這起地震震源深度66公里到67公里之間，造成台灣北部大部分地區有3級規模的搖晃，初步判斷是板塊隱沒型地震，因菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊所造成，推測是10月24日規模6.5地震的餘震，未來不排除一周內還有規模3到4的地震發生。

北市震度部分，信義區3級、北市2級、木柵1級、陽明山1級。有網友在「信義區三兩事」臉書社團說，「為何每次地震，信義區都是比台北市其他地區搖，例如剛剛信義區3級，台北市2級，請問有人知道原因嗎？」對此，氣象局曾解釋，信義區地質是屬於比較鬆軟的泥層，所以會有放大效應。